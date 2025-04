Una folla ai funerali di Dorina Bardhi, la mamma morta nell’incidente sulla Cassanese. La figlia dal pulpito: “Per noi c’era sempre”

Truccazzano (Milano), 22 aprile 2025 - La voce rotta dal pianto, mentre ricorda la mamma dal pulpito, attorno una comunità intera che l'abbraccia. “Era sempre disponibile con tutti, a cominciare da noi. Una madre eccezionale. Non riesco a credere che non ci sia più”.

La commozione

Alessia è la figlia di Dorina Bardhi, la 45enne di Albignano che il 7 aprile ha perso la vita in un terribile incidente sulla Cassanese, accanto a lei c'era l'altra figlia di 9 anni ancora ricoverata al Papa Giovanni di Bergamo per le conseguenze del frontale con un Tir.

Questa mamattina, chiesa e sagrato erano gremiti per l'ultimo saluto alla donna, il parroco, don Angelo Tagliabue, ne ha ricordato “l'umanità, la disponibilità ad aiutare sempre il prossimo e il sindaco Franco De Gregorio spera che “un'eredità così importante venga raccolta da tutti”.

La raccolta fondi

Per aiutare la famiglia, il marito è rimasto solo con tre ragazze, si è mobilitata l'intera Truccazzano, alla raccolta fondi lanciata da Alessia dopo la tragedia “hanno partecipato in tanti", sottolinea il primo cittadino e la gara di solidarietà non si ferma. Oggi è un altro giorno di lutto e di strazio “per una vita spezzata in un attimo senza un perché".