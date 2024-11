Migliori Steak House 2025: prima la Braseria di Osio Sotto. Tutti i locali premiati in Lombardia

La Braseria di Osio Sotto premiata come miglior Steak House d'Italia (insieme alla Due Cippi di Saturnia). E' stata pubblicata da 'Braciami Ancora', il network di riferimento per gli amanti della carne con oltre un milione di follower sui social, la classifica delle migliori 50 Steak House italiane 2025. La classifica esalta un particolare settore dell'eccellenza gastronomica italiana, riconoscendo i locali che si distinguono per qualità, innovazione e competenza nel proporre menù dedicati alla carne. La regione più premiata à la Toscana con 9 ristoranti, seguita proprio dalla Lombardia con 7.

Le “fiamme” della classifica

La classifica assegna ad ogni ristorante delle ''fiamme'' di merito. Una fiamma è assegnata ai ristoranti di ''ottimo livello'', due fiamme ai ristoranti il cui livello è considerato ''eccellente'' e tre fiamme ai ristoranti considerati straordinari e unici nel loro genere. Eccellenza, ricerca e qualità come fari guida della propria mission. E ancora: studio quotidiano di un mercato in costante evoluzione e filosofia con la quale viene realizzato un menù dedicato alla carne. Ricerca degli allevamenti virtuosi, servizio e competenza in sala, tecniche di cottura, qualità della cantina. Sono solo alcuni dei parametri che Braciami Ancora ha seguito per stilare la classifica delle migliori 50 Steak House d'Italia.

Al top la Braseria di Osio Sotto

Le Tre Fiamme di Braciami Ancora, massimo riconoscimento di questa classifica, vanno a due ristoranti. La Braseria a Osio Sotto, provincia di Bergamo e I Due Cippi di Saturnia, in provincia di Grosseto. "Questi due ristoranti - fa sapere Braciami Ancora - hanno un menù dedicato alla carne di altissimo livello e rappresentano il top del top a livello nazionale e internazionale. Qui il culto della brace, la cura del dettaglio, le abilità nella cottura della carne e la filosofia sul quale poggiano il loro lavoro non hanno eguali".

Le due fiamme

Nove i ristoranti che ottengono le due fiamme di Braciami Ancora. "Sono locali - sottolineano dal network - dove il livello è molto alto e nel loro ambito possono essere definiti un punto di riferimento”. Tra loro anche due locali milanesi: Asina Luna a Peschiera Borromeo (Milano), La Griglia di Varrone a Milano.

Una fiamma

I ristoranti carnivori che vengono insigniti con una Fiamma sono locali con un livello molto buono e con una selezione di carni studiata in modo accurato e una proposta interessante e ben eseguita.