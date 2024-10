La zucca in Lombardia: 5 ricette della tradizione

La zucca, superfood autunnale per eccellenza, è un vero concentrato di vitamine e minerali, con poche calorie e tanti benefici per la salute. Protagonista di molte ricette della tradizione regionale, ne esalta la dolcezza e la versatilità. Ecco cinque piatti che celebrano questo ingrediente in varie zone della Lombardia, ciascuno racchiudendo un pezzo di storia e cultura locale. Dalla sua origine come cibo povero, presente sulle tavole dei nostri nonni, la zucca è diventata un elemento essenziale in numerose e raffinate preparazioni della cucina regionale. Buona nella pasta ripiena, nel risotto, nelle zuppe e nelle vellutate, la zucca è perfetta anche da sola: gustosissima tagliata a fette e arrostita al forno a 200° C per 20-30 con la buccia o senza, con solo una spolverata di curcuma e un filo d'olio d'oliva. Ecco come cucinarla grazie a queste ricette con la zucca buone per tutti. Prima una curiosità: della zucca non si butta via niente. Si usano buccia, polpa, foglie e semi.