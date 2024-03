Meteo in Lombardia, la primavera stenta a partire. Arriverà il sole, ma la pioggia incombe sul weekend

Milano – Abbiamo messo via i piumini, lavato le giacche pesanti, guardato con fiducia agli abiti primaverili nell’armadio? Beh, abbiamo affrettato i tempi. La primavera, che pure ha fatto capolino nei giorni scorsi con le solite classiche forti escursioni termiche nel corso della giornata, torna – anche se per poco a farsi – desiderare. Insomma, temperature più basse dei giorni scorsi ci aspettano nelle prossime ore, in un contesto comunque di clima mite.

Ci saranno, dice il sito 3BMeteo, fasi assolate alternate a passaggi nuvolosi più o meno consistenti, associati a precipitazioni in genere modeste, in particolare nella giornata di oggi e sui settori orientali della regione. Clima generalmente mite con temperature spesso sopra la media, pur senza particolari eccessi. Ma vediamo il dettaglio giorno per giorno di questo inizio di settimana.

Lunedì

La circolazione depressionaria, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico su basse pianure occidentali e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata ampi e rapidi rasserenamenti fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sulle pedemontane-alte pianure cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; su Orobie e Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Venti deboli orientali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 2.150 metri.

Martedì

Miglioramenti in vista per martedì. Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su basse pianure occidentali e basse pianure orientali tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino; sulle pedemontane-alte pianure giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su Prealpi occidentali, Orobie e Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Prealpi orientali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio sino a cieli molto nuvolosi o coperti la sera. Venti deboli orientali; Zero termico nell'intorno di 2050 metri.

Mercoledì

La pressione torna ad aumentare favorendo un rapido diradamento delle nuvolosità con cieli da molto nuvolosi a poco o parzialmente nuvolosi. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli inizialmente poco o parzialmente nuvolosi ma con nuvolosità in aumento a partire dal pomeriggio; su basse pianure orientali e Orobie cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; su pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a schiarite dalla serata; sulle Alpi Retiche cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2.150 metri.