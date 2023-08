Meteo Milano e Lombardia, ancora caldo tropicale e temperature fino a 40 gradi: ecco quando finirà

Non accenna a diminuire il caldo afoso registrato negli ultimi giorni a Milano e in Lombardia. Almeno fino a venerdì, le previsioni meteo pronosticano temperature massime che potrebbero toccare i 40 gradi, minime altissime anche di notte e di prima mattina e un’umidità intorno all’80 per cento. Un insieme di fattore che rende il clima particolarmente pericoloso per le fasce più anziane e deboli della popolazione (si è già registrato un picco di mortalità) per quali si sconsiglia di uscire dalle 10 alle 18, di bere molta acqua ed evitare cibi pesanti.

Questo “caldo tropicale”, denominato così dagli stessi meteorologi, è causato dall’anticiclone africano che si è stabilizzato sull’Italia settentrionale. L’assenza pressoché totale di piogge unita alle temperature altissime – soprattutto nelle pianure lungo il Po – continuerà almeno fino a prossimo fine settimana. Insomma, per martedì, mercoledì e giovedì sono previsti cieli sereni, massimo fino a 40 gradi, minime tra 22 e 24 gradi e venti deboli o debolissimi.

A seguito dell’aumento della mortalità registrato a luglio a causa delle ondate di caldo, la Croce Rossa ha stilato una serie di consigli:

1) Indossate abiti di colore chiaro e non aderenti, di cotone, lino o fibre naturali. Evitate abiti scuri e di fibre sintetiche.

2) Bevete molta acqua (almeno un litro e mezzo al giorno) per idratare la pelle e l’organismo.

3) Seguite una dieta ipocalorica e privilegiate il consumo di frutta e verdura, preferite la carne bianca e il pesce, limitate i carboidrati ed evitate i cibi ricchi di grassi.

4) Limitate il consumo di caffè, alcolici e bevande gassate che hanno un effetto diuretico e aumentano i liquidi espulsi dall’organismo e non disponibili per il processo di raffreddamento.

5) Rinfrescate gli ambienti di casa solo la mattina presto e la sera mantenendo tapparelle e finestre chiuse durante il giorno.

6) Evitate le bevande troppo calde o troppo fredde in quanto nel primo caso aumentano la temperatura corporea, nel secondo possono provocare crampi e congestioni.

7) Se avete installato in casa un impianto di climatizzazione, fate attenzione ai flussi d’aria diretti e alle temperature troppo basse.

8) Conservate i medicinali in frigo.

9) Prestate particolare attenzione alle persone anziane: misurate loro regolarmente la pressione e la temperatura corporea.

10) Se state assumendo farmaci per diabete, ipertensione o altre patologie, non esitate a consultare il vostro medico di famiglia in modo da valutare se c’è l’eventualità di possibili reazioni causate dal sole e dalle alte temperature.