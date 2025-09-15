Miss Italia 2025, quattro lombarde tra le finaliste del concorso: vincerà una di loro? La diretta tv, la giuria e gli ospiti

Milano, 15 settembre 2025 – Il conto alla rovescia è terminato: questa sera si terrà la finale di Miss Italia 2025. Tra le 40 ragazze in gara quattro arrivano dalla Lombardia: Miriam Del Contrasto è Miss Lombardia; Arlyn Esther Santos è Miss Eleganza Lombardia; Arianna Garofalo è Miss Framesi Lombardia; Gloria Confalonieri è Miss Sport Givova Lombardia. Sarà una di loro ad aggiudicarsi l’ambito titolo? Non ci resta che attender e la diretta di questa sera.

Miriam Del Contrasto; Arlyn Esther Santos; Arianna Garofalo e Gloria Confalonieri (Foto Tipico Instagram Miss Italia Lombardia)

La finale di Miss Italia andrà in onda in diretta, in eurovisione, dal PalaSavelli di Porto San Giorgio, in provincia di Fermo, su RTV San Marino (canale 550 DTT, Sky e Tivùsat), RaiPlay e Media DAB. A presentare la serata sarà Nunzia De Girolamo.

Nunzia De Girolamo

Francesca Pascale presiederà la giuria. Oltre a lei, ci sono altri quattro nomi del mondo dello spettacolo e della televisione ovvero Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Maurizio Casagrande e Rossella Erra.

Francesca Pascale (Instagram)

Quaranta le miss in gara. Quattro arrivano dalla Lombardia: Miriam Del Contrasto è Miss Lombardia e arriva da Besana Brianza, in provincia di Monza e Brianza; Arlyn Esther Santos è Miss Eleganza Lombardia e arriva da Gallarate, in provincia di Varese; Arianna Garofalo è Miss Framesi Lombardia e arriva da Milano; Gloria Confalonieri è Miss Sport Givova Lombardie arriva da Cusago, in provincia di Como.

Miss Italia 2025, le quattro ragazze lombarde un gara: Arlyn Esther Santos, Miriam Del Contrasto; Gloria Confalonieri e Arianna Garofalo

Le 40 Miss in gara saranno divise in due squadre, guidate dalle due ex Miss Italia Edelfa Chiara Masciotta (2005) e Ofelia Passaponti (2024), impegnate nel ruolo di coach e di capitano.

La competizione si articolerà in 7 sfide diverse, pensate per valutare le ragazze non solo per la loro bellezza, ma per il talento e la creatività. Previste prove di portamento, ballo, canto e recitazione. Nelle fasi eliminatorie, prima della scelta della vincitrice, le miss passeranno da 40 a 8, poi da 8 a 4, infine da 4 a 3.

Miss Italia 2024, Ofelia Passaponti

La moda sarà protagonista della serata con due maison che porteranno visioni stilistiche originali e complementari tra loro: P.A.R.O.S.H, fondato da Paolo Rossello, è riconosciuto per la sua capacità di reinterpretare lo stile vintage in chiave contemporanea e sofisticata con collezioni femminili fatte di tessuti pregiati, ricami ricercati e lavorazioni artigianali, arricchite da un’ironia sottile che definisce l’identità del brand; Ermanno Scervino, maison simbolo del Made in Italy, unisce artigianalità e innovazione, con collezioni che fondono romanticismo e sensualità rendendo ogni capo un’icona di femminilità senza tempo.

La musica darà ritmo alla serata con ospiti di primo piano con artisti di fama internazionale, come Guè, icona del rap italiano, insieme a Shablo, Tormento e Joshua, protagonisti a Sanremo 2025 con il brano ‘La mia parola’. Shablo, produttore e musicista, è la firma che sta dietro molti successi del rap e della trap italiana. Tormento, voce storica del rap con i Sottotono, resta un simbolo di innovazione musicale e di profondità lirica. Joshua, giovane talento emergente, ha debuttato a Sanremo 2025 portando freschezza e autenticità nel panorama musicale italiano.

Sul palco dell'Ariston, Shablo con Guè, Joshua e Tormento. Stasera in un mix di Amor de mi vida (Sottotono) e Aspettando il sole

Altro artista tanto atteso è Rkomi, tra i nomi più seguiti dalle nuove generazioni, ha dominato le classifiche con ‘Taxi Driver’; a Sanremo 2025 ha presentato "Il ritmo delle cose", tratto dal suo ultimo album ‘Decrescendo’.

Rkomi

E ancora Serhat, artista pop dance, cantante e conduttore televisivo turco che ha rappresentato due volte San Marino all'Eurovision Song Contest. Infine l’icona pop Senhit, autrice di album e singoli, ultimo dei quali ‘2 GOOD’, brano groove che esplora il tema dell’autoconsapevolezza e della volontà di preservare la propria identità quando essa rischia di perdersi nelle dinamiche di una relazione.

Samuel Peron e Veera Kinnunen

Nel corso dello spettacolo si esibiranno, inoltre, i maestri di ballo Samuel Peron e Veera Kinnunen, già protagonisti del programma di Rai 1 "Ballando con le Stelle", condotto da Milly Carlucci.