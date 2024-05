Meteo Milano e Lombardia, la pioggia non è finita. Ma il weekend del 2 giugno è salvo

Milano – Le temperature di questi ultimi giorni, da domenica 26, hanno spinto ad abbandonare le giacche a favore di vestiti estivi. Ma attenzione, perché le piogge non sono ancora finite e torneranno a bagnare la nostra regione anche nei prossimi giorni.

In particolare i giorni più instabili saranno giovedì 30 e venerdì 31, quando è attesa una nuova ondata di maltempo: alle alte latitudini, tra Isole Britanniche e Scandinavia, sono presenti vaste aree di bassa pressione pronte a inviare correnti di aria fresca e instabile fin verso l'Italia. A causa della tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera) e dei forti contrasti tra masse d'aria completamente diverse, si verranno a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scatenare, localmente, forti colpi di vento e grandinate.

Ma c’è una buona notizia per chi attende il fine settimana per organizzare qualche attività. Sabato 1 e domenica 2 giugno, seppure con nuvole e qualche pioggia, il tempo sulla nostra regione dovrebbe essere più stabile e soleggiato.

Ma vediamo le previsioni nel dettaglio, grazie al bollettino meteo di Arpa Lombardia.

MERCOLEDÌ 29 MAGGIO

Stato del cielo: nella notte e primo mattino irregolarmente nuvoloso con estesi passaggi di nubi a media quota da nordovest; dalla tarda mattinata addensamenti diffusi sui rilievi, in successiva estensione all'alta pianura.

Precipitazioni: dalla tarda mattinata rovesci o temporali sparsi dapprima sulle Prealpi, poi anche sull'Appennino; nel pomeriggio in irregolare estensione anche all'alta pianura; in serata più probabili ed insistenti sul Nordovest. Neve oltre 2500 metri circa.

Temperature: minime in calo, massime in aumento. In Pianura minime tra 13 e 16 °C, massime tra 24 e 27 °C

GIOVEDÌ 30 MAGGIO

Stato del cielo: fino al primo pomeriggio ovunque variabile da nuvoloso a coperto. Temporanee schiarite nel corso del pomeriggio sulla pianura, seguite da rapido e generale aumento della copertura da ovest.

Precipitazioni: nella notte e primo mattino rovesci o temporali sparsi su Prealpi e fascia pedemontana, in spostamento da ovest verso est. Nel primo pomeriggio temporali sparsi su Nordovest, isolati sulle Alpi e sull'Appennino, successivamente anche sulla pianura occidentale. Dal tardo pomeriggio-sera precipitazioni da moderate a forti.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in lieve o moderato calo. In pianura minime intorno a 17 °C, massime intorno a 24 °C.

VENERDÌ 31 MAGGIO

Stato del cielo: ovunque da molto nuvoloso a coperto per tutta la giornata.

Precipitazioni: da moderate a forti sulla parte centro-orientale della regione, più intense tra notte e primo pomeriggio; sui settori occidentali da deboli a moderate. Anche a carattere temporalesco. Neve generalmente oltre 1800 metri.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in forte calo. Ridotta escursione termica giornaliera.

SABATO E DOMENICA

Sabato residui addensamenti fino al primo mattino poi variabile da poco nuvoloso a nuvoloso. Precipitazioni da deboli a moderate residue nella notte sui settori orientali; nel pomeriggio isolati piovaschi o rovesci sui rilievi. Temperature minime in lieve calo, massime in forte aumento. Venti da deboli a moderati variabili. Domenica variabile fino al mattino, senza precipitazioni significative; dal pomeriggio molto nuvoloso o coperto con precipitazioni deboli sparse tendenti a moderate diffuse in serata. Temperature massime in lieve calo. Venti da deboli a moderati variabili, in rinforzo in serata.