Il 2023 finisce col maltempo. Il meteo di Capodanno: nubi, pioggia e nebbia. Ma temperature sopra la media

Milano – Il 2023 finisce col maltempo in Lombardia. La pioggia e le nuvole saranno protagoniste del meteo di fine anno, con neve sopra i 1.400 metri. Il Centro meteo italiano prevede, per le prossime ore, l'arrivo di una perturbazione atlantica. Al Nord nel corso del mattino sono arrivate molte nubi con precipitazioni su Liguria, Emilia, Lombardia, Venezia Giulia ed Alpi. Nel corso del pomeriggio fenomeni attesi sul Triveneto, Lombardia, Emilia, Liguria e lungo l'Arco Alpino con accumuli localmente abbondanti ( 70-100 mm giornalieri) sul levante ligure e Friuli. Molte nubi sul resto del Nord, ma con basso rischio di pioggia.

I prossimi giorni vedranno piogge e un po’ di neve in montagna. L'alta pressione viene disturbata dall'afflusso di correnti via via più umide dal Ligure. Tempo dunque uggioso nei prossimi giorni su pianure e Prealpi per risalita di nubi medio-basse, con anche qualche isolata pioviggine non esclusa specie tra Pavese, Lomellina e Milanese; tendenzialmente più soleggiato sulle Alpi. Temperature ancora ben oltre la media, specie in quota, ma in progressivo calo nei prossimi giorni.

Vediamo nel dettaglio il meteo dei prossimi giorni.

DOMENICA 31 DICEMBRE

Secondo iLMeteo.it e 3BMeteo una perturbazione interessa l'arco alpino con neve sopra i 1.400 metri circa, avremo precipitazioni a carattere sparso in pianura.

Un'area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico su basse pianure occidentali e pedemontane-alte pianure giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi, anche a carattere temporalesco; su basse pianure orientali, Prealpi occidentali e Prealpi orientali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche a carattere temporalesco; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate per l'intera giornata, in intensificazione dalla sera; sulle Alpi Retiche cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni, nevose dal pomeriggio. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a orientali; zero termico nell'intorno di 1.600 metri.

LUNEDÌ 1 GENNAIO

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato, salvo qualche sparuto annuvolamento nel corso del pomeriggio. Nello specifico sulle basse pianure occidentali nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Rasserena in serata; sulle basse pianure orientali tempo nebbioso, con sollevamento delle nubi basse durante le ore centrali della giornata; su pedemontane-alte pianure, Prealpi occidentali, Orobie, Prealpi orientali e Alpi Retiche cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali; Zero termico nell'intorno di 1.500 metri.

MARTEDÌ 2 GENNAIO

La pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico sulle basse pianure occidentali nubi basse e banchi di nebbia in parziale sollevamento diurno. Molto nuvoloso in serata; sulle basse pianure orientali tempo nebbioso per gran parte giornata, specie nella prima parte del giorno; sulle pedemontane-alte pianure nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulle Prealpi occidentali nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio, in assorbimento in serata; su Orobie e Alpi Retiche nubi in progressivo aumento con deboli nevicate dal pomeriggio; sulle Prealpi orientali nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 1.550 metri.