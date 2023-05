Meteo, maltempo in arrivo a Milano: scatta l’allerta temporali

Milano, 7 maggio 2023 – La parentesi estiva è durata poco a Milano. Dopo i 28 gradi toccati ieri in città, oggi – come da previsioni meteo - il sole lascerà il posto a nuvole e pioggia. Instabilità in arrivo fin dal pomeriggio con rovesci a carattere temporalesco nel corso della serata, localmente anche intensi. In particolare sono previsti oltre 3mm di pioggia nelle prossime ore.

Intanto il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla (moderata) per rischio temporali a partire dal pomeriggio e fino alla mattinata di domani, lunedì 8 maggio. Come di consueto, il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Le condizioni di instabilità, secondo i meteorologi di 3BMeteo, permarranno fino a metà della prossima settimana, con una nuova perturbazione in arrivo nella serata di martedì. Temperature in diminuzione: durante la giornata di oggi la colonnina di mercurio non andrà oltre i 26 gradi, mentre la minima si attesterà a 17 gradi.