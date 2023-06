Pavia, blitz a sorpresa di Max Pezzali sul set di ‘Hanno ucciso l'uomo ragno’

Pavia, 29 giugno 2023 – Una foto pubblicata su suo profilo Instagram: così la moglie di Max Pezzali ha fatto sapere d’essere stata insieme al marito sul set della serie ‘Hanno ucciso l’uomo ragno’, che intende raccontare la vera storia degli 883.

Un arrivo a sorpresa quello della coppia a pochi giorni dall’inizio delle riprese che, naturalmente, hanno Pavia sullo sfondo come tutte le canzoni degli 883. “Sul set della serie televisiva (che verrà trasmessa su Sky nel 2024) ispirata alla storia di mio marito Max Pezzali e degli 883 – ha scritto Deboora Pelamatti - con il regista Sydney Sibilia e Circo Caravano, fondatore e voce storica dei Neri per caso”.

Blindatissime, le riprese sono cominciate lunedì scorso in centro, da piazza della Vittoria a via Mentana e domani, tempo permettendo, potrebbero interessare anche il ponte coperto. “Un meritato tributo a una band che ha segnato il periodo migliore della mia vita, e una splendida occasione per la nostra Pavia” è stato uno dei commenti su Instagram. “Sarebbe un sogno se la serie tv mantenesse il titolo che hanno pensato di darle – ha scritto un altro fan-. Ci starebbe veramente bene per molti motivi. Hanno ucciso l’uomo ragno è il brano con cui gli 883 sono più famosi, e poi, il significato originale del brano è una grandissima metafora della vita che non può passare inosservata. Rendete giustizia una volta per tutte a questo brano ora che potete”.

La serie, che potrebbe essere presentata il 4 luglio in occasione delle anticipazioni sui palinsesti Sky è incentrata sulle gesta del mitico duo musicale originario di Pavia formato da Max Pezzali e Mauro Repetto. Due ragazzi di provincia che coltivavano il sogno di fare musica. Un sogno che la ‘bacchetta magica’di Claudio Cecchetto ha reso possibile trasformando due giovanissimi in icone per i loro coetanei che si rivedevano in tutti i testi e nei luoghi citati, dalle discoteche alla sala giochi.

Per questo sullo schermo passerà un pezzo della Pavia anni Ottanta e Novanta e per molti sarà un viaggio nei ricordi. Non lo sarà per i giovanissimi attori Elia Nuzzolo nei panni di Max Pezzali e Matteo Giuggioli in quelli di Mauro Repetto. “Truccato, Max avrebbe potuto interpretare se stesso” è il commento di una fan, ma non importa. Tanti non vedono l’ora di vedere Hanno ucciso l’uomo ragno in tv.