Fan e aspiranti attori in coda Serie tv sugli 883, iniziati i casting

di Manuela Marziani

"Il mio Peugeot col gelo arrancava. Tossiva un po’, partiva e si fermava. Mi superò uno col fifty nero. Lo vidi che rideva, son sicuro. Dall’alto del suo fifty sia di me che del Peugeot". Max Pezzali cantava così in “Come deve andare“ e un fifty nero del 1994 ieri è arrivato all’auditorium San Tommaso, dove sono cominciati i casting di selezione di interpreti, comparse e figurazioni che parteciperanno ad “Hanno ucciso l’uomo ragno“, serie tv di Sky che sarà girata tra Pavia e provincia a fine luglio. Samuel Puccetti, 48 anni ha portato la moto con l’orgoglio di chi superava il Peugeot. "E’ una giornata bellissima - ha commentato - sono un fan di Max Pezzali e della musica da discoteca anni ‘90". Lunghissima la coda degli aspiranti attori che, già prima delle 14, ora in cui si aprivano ufficialmente i casting aspettavano di entrare sotto il sole. Tra loro molti studenti universitari che frequentano una facoltà umanistica a caccia di un’occasione per mettersi alla prova, dopo anni di corsi di teatro oppure vogliono lanciarsi in una nuova esperienza. "Siamo sempre qui a studiare - hanno detto Maria Vittoria Martedì e Sabrina Nitti - durante la pausa abbiamo visto il volantino e abbiamo pensato di tentare un’esperienza nuova perché abbiamo un interesse per il mondo del cinema e del teatro, volevamo vedere come sarebbe fare le comparse". Nessun legame con Max Pezzali, soltanto un “Hanno ucciso l’uomo ragno“ che risuona nelle orecchie da quando erano bambine e una passione per altre Giorgia Brizzolesi e Maddalena Ugolino pure loro in coda in attesa del provino: "Gli 883 sono la colonna sonora della nostra infanzia".

Ha invece un interesse più specifico il giovane Nicolas Natale: "Ho visto alcuni lavori del regista Sydney Sibilia e mi sono piaciuti, per questo motivo facendo un corso di teatro, mi sono detto che fosse il caso di provarci soprattutto perché mia mamma è una grande fan degli 883, sarebbe felice se partecipassi alla serie". Diverso è il caso di Fabio Battaini, classe 1981, che è cresciuto con le canzoni del gruppo pavese. "Ho deciso di partecipare ai casting per passare un pomeriggio diverso - ha ammesso -, ma da residente a Miradolo Terme, è innegabile che mi riveda nei brani di Pezzali. Il gruppo è nato qui, ha raccontato la nostra vita, le nostre difficoltà, i nostri divertimenti, per me è un ritorno al passato. Ho anche trovato un walkman dell’epoca". Oggi i casting proseguiranno dalle 9 alle 19. Almeno 500 le persone che finora aspirano ad avere una parte.