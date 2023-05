‘Hanno ucciso l'Uomo Ragno’, la storia degli 883 diventa una serie tv. Si cercano comparse: ecco i requisiti

Pavia, 25 maggio 2023 – “Giocavo con Max Pezzali al Jolly Blue, la sala giochi di Pavia che si trovava in viale Vittorio Emanuele di fronte alla stazione”; “Mi ricordo la discoteca dove una ragazza ballava sul cubo”. Sono alcune delle mail inviate alla responsabile casting di una serie tv che nascerà a Pavia.

‘Hanno ucciso l'Uomo Ragno’ si intitola la dramedy diretta da Sydney Sibilia, che racconterà la vera storia degli 883. Prodotta da Sky, la serie tv ripercorrerà la scalata di due adolescenti come tanti, Max Pezzali e Mauro Repetto, che contro ogni aspettativa hanno hanno cambiato la musica italiana degli anni '90 e fatto conoscere ovunque la città con "due discoteche e 106 farmacie", ma anche la Regina del Celebrità, la ragazza che ballava sul cubo della discoteca di via Cravos.

Proprio quei personaggi cantati da Pezzali ora vengono cercati. Il 7 (dalle 14 alle 19) e l’8 giugno (dalle 9 alle 19) nell'auditorium di palazzo San Tommaso e in Università si terrà il casting per partecipare alla serie tv che si girerà tra la fine di giugno e quella di luglio.

La ricerca dei ragazzi degli anni ’90 è partita come quella dei motorini, delle bici e delle auto che usavano 30 anni fa. “Cerchiamo comparse – ha spiegato Valentina Barato, la responsabile del casting – e delle figurazioni speciali, persone che potranno anche avere qualche battuta. Tra i requisiti richiesti, non avere tatuaggi e portare ancora un taglio di capelli anni ’90. Crediamo che molti parteciperanno al casting e non vedranno l’ora di rituffarsi negli anni della loro adolescenza”.