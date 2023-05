Matrimonio Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo: dove, quando e invitati

Como, 28 maggio 2023 – Il giorno del sì sembra essere arrivato. Lautaro Martinez, attaccante argentino dell’Inter, e la sua fidanzata Agustina Gandolfo, modella argentina, si sposeranno con rito religioso domani, lunedì 29 maggio, dopo le nozze civili del 12 maggio scorso. Ed il ricevimento quasi sicuramente si terrà sul lago di Como, meta ormai molto ambita anche da personaggi che fanno parte del mondo dello spettacolo e dello sport. Nonostante la massima riservatezza, è emerso qualche dettaglio riguardo la giornata da favola che vivrà la coppia.

Nulla si sa riguardo la chiesa dove Lautaro, 25 anni, e Agustina, 27 anni, hanno deciso di celebrare il matrimonio, ma potrebbe essere a Milano. Del resto, dopo cinque anni di fidanzamento, la coppia ha scelto la metropoli lombarda per il rito civile, celebrato in gran segreto il 12 maggio scorso, con una cerimonia sobria e privata. Sobrio anche l’abbigliamento: sneakers, pantaloni e giacca scura su una tshirt bianca per l’attaccante dell’Inter, completo bianco per la sposa, come si è potuto vedere da una foto pubblicata dal gruppo di tifosi “LineaInter”.

Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo dopo il matrimonio con rito civile (Frame video Instagram)

Stando alle indiscrezioni, il ricevimento dovrebbe tenersi a Villa d’Este, a Cernobbio. La struttura è considerata una delle più belle opere di arte architettonica del Cinquecento. Progettata da Pellegrino Pellegrini detto “Il Tibaldi”, famoso architetto dell’epoca, la villa è immersa in un parco di 10 ettari con piante centenarie dove si possono ammirare il Ninfeo di Pellegrino Pellegrini, la Fontana dell’Ercole e il Tempietto di Telemaco. Nei suoi saloni si ammirano affascinanti opere d’arte, tra le quali alcune di scuola francese, altre della scuola del Canova, nonché decorazioni di Andrea Appiani.

E gli invitati? E’ probabile che partecipino numerosi vip e volti noti del mondo del calcio. Oltre all'Inter al completo potrebbe esserci Lionel Messi, compagno di squadra di Lautaro nella Nazionale argentina e star di fama mondiale con sette Palloni d’Oro conquistati.

La proposta di matrimonio di Lautaro alla sua Agustina è arrivata lo scorso febbraio, tra petali di rose e violino: tutto postato in un video molto romantico pubblicato sui social.

La proposta di matrimonio di Lautaro ad Agustina (Frame video Instagram)

Lautaro e Agustina si sono conosciuti in discoteca a Buenos Aires nel 2018. Ormai vivono insieme da un po’ a Milano, ma prima la modella ed influencer aveva la sua vita in Argentina. Alla però fine ha seguito il compagno supportandolo con l’Inter. In un’intervista a Sportweek, la 27enne ha rivelato come El Toro l’abbia convinta raggiungerlo: “Non è stata una scelta facile: io lì avevo i miei negozi di abiti, la famiglia, gli amici, l’università. Ho lasciato tutto ma non mi pento, sono felice. Mi ha conquistata la sua sicurezza, la determinazione. Dal giorno uno mi ha detto: “vedrai che verrai qui, staremo insieme”. E così e stato. Quando ha in testa una cosa, va avanti finché non la ottiene, non si ferma”.

Lautaro e Agustina hanno una figlia, Nina, nata nel 2021. Ora la coppia aspetta il secondo bambino, un maschietto. L’annuncio è arrivato lo scorso 11 febbraio, tramite i profili Instagram della coppia, a corredo di una fotografia che immortala il ‘pancino’ della mamma e l’ecografia: “La nostra famiglia si allarga e non possiamo essere più felici. Non vediamo l'ora di avere un'altra 'personcina' che illumini le nostre giornate e dia più gioia alla nostra casa. È più di quanto abbiamo mai sognato. Amore infinito”. Il piccolo si chiamerà Theo. A rivelarlo è stata la sorellina in un video sui social. “Come si chiama il bebè che ha mamma nella pancia?”, le hanno chiesto i genitori. E la piccola: “Theo”.