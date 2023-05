Lautaro Martinez, chi è la moglie Agustina Gandolfo: età, lavoro, figli e Instagram

Milano, 28 maggio 2023 – Una storia d’amore che va avanti dal 2018, quando Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez si sarebbero conosciuti durante una serata in discoteca a Buenos Aires, in Argentina. La coppia – genitori di Nina e in attesa del secondo figlio, Theo –convolerà a nozze domani, lunedì 29 maggio. Un rito religioso che arriva dopo quello civile celebrato a Milano un paio di settimane fa, in modo molto privato e sobrio. Ma chi è la donna che ha fatto perdere la testa all’attaccante dell’Inter? Conosciamola meglio.

Agustina Gandolfo e Lautaro Martinez (Foto Instagram)

Agustina Gandolfo è nata a Mendoza, in Argentina e ha ventisette anni.

Agustina ha sempre vissuto in Argentina ma, per amore di Lautaro Martinez, si è trasferita a Milano. In un’intervista a Sportweek, la 27enne ha rivelato come El Toro l’abbia convinta raggiungerlo: “Non è stata una scelta facile: io lì avevo i miei negozi di abiti, la famiglia, gli amici, l’università. Ho lasciato tutto ma non mi pento, sono felice. Mi ha conquistata la sua sicurezza, la determinazione. Dal giorno uno mi ha detto: “Vedrai che verrai qui, staremo insieme”. E così e stato. Quando ha in testa una cosa, va avanti finché non la ottiene, non si ferma”.

Agustina è una modella ed una nota fashion blogger argentina. Ed è contro i luoghi comuni. “Vorrei che si smettesse di vedere la moglie del calciatore come una mantenuta – spiegò tempo fa con i media argentini -. È un’idea orribile che circola per ignoranza e che non mi vede affatto d’accordo. Prima di essere la moglie di un calciatore, sono una mamma, una lavoratrice, una studentessa. Mi fa impazzire. Wag è una parola che andrebbe eliminata dal linguaggio, ha una connotazione molto negativa. Anche la compagna di un avvocato non ha per forza una laurea, quindi perché dovremmo averla noi? Sono sempre la stessa ragazza che ha iniziato a lavorare a 18 anni e lui è una persona normale, come tutti”.

Lautaro e Agustina hanno una figlia, Nina, nata nel 2021. Ora la coppia aspetta il secondo bambino, un maschietto. L’annuncio è arrivato lo scorso 11 febbraio, tramite i profili Instagram della coppia, a corredo di una fotografia che immortala il ‘pancino’ della mamma e l’ecografia: “La nostra famiglia si allarga e non possiamo essere più felici. Non vediamo l'ora di avere un'altra 'personcina' che illumini le nostre giornate e dia più gioia alla nostra casa. È più di quanto abbiamo mai sognato. Amore infinito”. Il piccolo si chiamerà Theo. A rivelarlo è stata la sorellina in un video sui social. “Come si chiama il bebè che ha mamma nella pancia?”, le hanno chiesto i genitori. E la piccola: “Theo”.

Lautaro e Agustina annunciano l'arrivo del secondo figlio (Foto Instagram)

Agustina e Lautaro sono stati fidanzata diversi anni finché, lo scorso febbraio, il calciatore l’ha chiesta in sposa. La proposta di matrimonio è arrivata tra petali di rose e violino: tutto postato in un video molto romantico pubblicato sui social dalla coppia. Dopo il rito civile in Comune a Milano lo scorso 12 maggio, è arrivato il momento della cerimonia in chiesa: lunedì 29 maggio. Forse sempre nel capoluogo lombardo, mentre il ricevimento sarà quasi sicuramente a Villa d’Este, a Cernobbio, sul lago di Como.

La proposta di matrimonio di Lautaro ad Agustina (Frame video Instagram)

Il profilo Instagram di Agustina conta più di 1,5 mln di follower. La modella posta spesso fotografie che la immortalano con dei look da urlo, ma anche scatti dove appare sorridente insieme alla sua famiglia.