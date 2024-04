Maltempo a Pasquetta, Lambro a quasi due metri a Milano. Allerta arancione in Lombardia

Milano – È stata una notte di pioggia costante, quella tra domenica di Pasqua e oggi, lunedì primo aprile, in gran parte della regione. Nel Milanese e in Brianza una precipitazione continua ma fortunatamente debole, per poi farsi più significativa verso nord. Sul lago Maggiore, quello di Como e nel triangolo lariano invece la pioggia è stata più intensa. Un primo bilancio sulla situazione dei fiumi lo fa l’assessore alla Sicurezza e alla Protezione civile di Milano, Marco Granelli.

“Il Seveso ha una crescita dei livelli a nord, con acqua per ora tutta assorbita dal CSNO (Canale scolmatore nord ovest) di Palazzolo - Paderno Dugnano – scrive Granelli su Facebook – e quindi vasca pronta ma per ora a Niguarda livelli bassissimi. Lambro con livelli alti a nord, e quasi alla soglia dei due metri anche a Milano, dovendo scaricare l'acqua piovuta a nord”

Ecco il monitoraggio dei fiumi nei vari punti, con i livelli idrometrici aggiornati alle 8.

SEVESO: Cesano Maderno 1,04 - Palazzolo 0,07 - Ornato 0,27 - Valfurva 0,55

LAMBRO: Peregallo 1,11 - Feltre 1,91

Non solo pioggia. Forti raffiche di vento hanno spazzato questa mattina alcune zone in provincia di Lecco. In particolare ai Piani di Bobbio, località Orscellera, a monte di Barzio, il vento ha sfiorato i 150 chilometri all'ora poco prima delle 6. Alle 5.58, la stazione meteo del Centro meteo lombardo, ha registrato una raffica a 148 km/h. Più in basso, sul lago di Como, il vento ha invece raggiunto gli 80 chilometri orari: a Mandello del Lario l'anemometro ha toccato gli 84 all'ora, a Dervio 74, a Oliveto, sulla sponda occidentale del ramo lecchese del Lario sempre i 74. A Como città invece sono state registrate raffiche di quasi 100 chilometri all'ora: a Sagnino sono stati toccati i 97 km/h. Nonostante la bufera, non sembra si siano verificati grossi né particolari danni legati al vento.

L'ondata di maltempo che sta investendo l'Italia settentrionale porterà oggi ancora piogge e temporali sul Centro-nord della penisola: la Protezione civile ha diramato per Pasquetta l'allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico in alcuni settori di Valle d'Aosta, Lombardia ed Emilia-Romagna. Per quanto riguarda la nostra regione, c’è l’allerta arancione per moderata criticità per rischio idrogeologico in Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano.