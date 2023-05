Maltempo in Emilia Romagna, anche i vigili del fuoco di Monza in aiuto

Monza, 18 maggio 2023 – Quando c'è bisogno, loro partono. Sono partiti anche i vigili del fuoco di Monza per l'Emilia Romagna alluvionata. Personale del Comando di Monza è stato inviato in provincia di Ravenna per partecipare alle operazioni di soccorso della popolazione colpita dall'alluvione in corso in Emilia Romagna.

E' stata attivata la colonna mobile nazionale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, che prevede l'invio sullo scenario dell'evento calamitoso di squadre di soccorso da tutti i Comandi d'Italia. Due soccorritori S.A.F. (speleo alpino fluviale) specializzati nel soccorso fluviale del Comando di Monza sono stati inviati nell'ambito dell'attivazione della colonna mobile regionale della Lombardia.

A disposizione degli operatori è stato inviato anche un gommone pneumatico corredato dell'attrezzatura di soccorso necessaria per operare in ambiente acquatico.