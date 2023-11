Lotto e 10eLotto, raffica di vincite in tutta la Lombardia. Ecco dove

Milano, 13 novembre 2023 – La Lombardia baciata dalla fortuna con dieci vincite distribuite sul territorio nelle estrazioni del Lotto e 10eLotto di venerdì 10 e sabato 11 novembre.

Le vincite di venerdì

Venerdì, il Lotto ha colpito a Cornaredo (Milano) con 25.950 euro frutto di una cinquina sulla ruota di Palermo: estratti 4, 11, 12, 18 e 21. A Milano città invece 12.500 euro grazie a un ambo sulla ruota di Firenze (numeri 69 e 85), mentre in provincia di Sondrio a Prata Camportaccio è stata una quaterna su tutte le ruote a regalare 12.450 euro (numeri 11, 12, 21, 54).

Al 10eLotto di venerdì, provincia di Milano protagonista con 10.000 euro a Pero (sette numeri indovinati su nove in modalità frequente) e 8.000 euro a Cerro Maggiore (sempre sette numeri su nove in modalità frequente). A Soresina, provincia di Cremona, vinti 6.000 euro con sei numeri indovinati su sei in modalità frequente, poi 5.000 euro a Breno (Brescia) ancora con un sei su sei in modalità frequente.

Le vincite di sabato

Sabato, secondo l'agenzia Agimeg - il 10eLotto colpisce a Carnago (Varese) con 20.000 euro: nove numeri su dieci in modalità Lotto e appena 2 euro giocati. Poi vinti 7.500 euro a Brandico (Brescia) grazie a sei numeri indovinati su sette in modalità frequente, e infine colpo da 6.500 euro a Milano con un tre su tre in modalità frequente.