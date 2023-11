Superenalotto di oggi, venerdì 10 novembre: estrazioni e sestina vincente

Milano, 10 novembre 2023 – È venerdì: giornata dell’estrazione speciale del Superenalotto, varata per contribuire a finanziare un fondo a sostegno delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. La caccia è aperta a un jackpot sempre più goloso: il premio in palio, per chi dovesse centrare il 6 fortunato, è di 81,6 milioni di euro. Questa la combinazione vincente: 45 – 76 – 7 – 69 – 58 – 62.

L’ultimo bersaglio grosso risale alla fine della primavera: il 6 giugno scorso a Teramo, con una schedina da un euro, un giocatore rimasto anonimo è riuscito a incassare 42,5 milioni di euro.

Superenalotto – La combinazione vincente

Questi i numeri della sestina fortunata: 45 – 76 – 7 – 69 – 58 – 62. Numero Jolly 66

Le quote

Estrazioni del Lotto e 10eLotto

