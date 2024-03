Lotto e 10eLotto, in Lombardia sei vincite nelle ultime estrazioni: è la regione più fortunata

È una delle regioni più ricche d’Italia, la più popolosa e, ultimamente, anche la più fortunata. In Lombardia, secondo i dati riportati da Agimeg, negli ultimi giorni si sono registrate ben sei vincite straordinarie da diverse migliaia di euro nelle ultime estrazioni del Lotto e 10eLotto.

A Gallarate, in provincia di Varese, la Dea Bendata ha regalato a un giocatore un “9” al 10eLotto una vincita dal valore di 50.000 euro, ottenuta grazie a una puntata di soli 3 euro. A Milano sono stati vinti 20.000 euro con un “7” centrato nella Modalità Frequente del Lotto, cioè quella in qui le giocate si fanno ogni 5 minuti. E sempre nel capoluogo lombardo c’è chi ha vinto 7.000 euro dopo aver ottenuto un “2”.

La vincita più alta dell’ultimissimo concorso del Lotto è stata realizzata a Sant’Omobono Terme, in provincia di Bergamo, grazie ad una quaterna sulla ruota di Bari di 15.900 euro, a fronte di una giocata complessiva di 5 euro. A Lonate Pozzolo, in provincia di Varese, con una puntata da 3 euro è stato centrato un terno sulla ruota di Palermo da 13.500 euro. Infine, a Busnago, in provincia di Monza-Brianza, sono stati vinti 9.750 euro.

E non solo Lotto. Appena ieri a Pavia, un lavoratore di mezza età ha vinto due milioni di euro con un Gratta e vinci da 20 euro comprato in un bar lungo la tangenziale.