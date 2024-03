Lotto, gioca 1,50 euro e ne vince oltre 62mila. Tutte le vincite in Lombardia

L’ ultima estrazione del Lott o è state generosa con la Lombardia dove sono stati vinti oltre 297mila euro. Dove? A Seregno, in provincia di Monza e Brianza, un fortunato giocatore ha indovinato una giocata da 72.125 euro, mentre a Gallarate, in provincia di Varese, sono stati vinti 62.500 euro. A Como una giocata di appena 1,50 euro si è trasformata in una vincita da 62.375 euro. A Valfurva, in provincia di Sondrio, due vincite gemelle da 50.596 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 7,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 223,1 milioni di euro dall’inizio del 2024. 10eLotto: a Milano vinti 20 mila euro La Lombardia sorride con il 10eLotto. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Milano centrato un 9 da 20 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 30 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 735 milioni di euro in questo 2024.