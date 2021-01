Milano, 12 gennaio 2021 - Preoccupa il contagio da coronavirus in Lombardia, a rischio zona rossa dal 16 gennaio, in virtù di un indice Rt salito a 1,24. Ieri i contagi in regione sono stati 1.488 ma, come ogni lunedì, a fronte di un numero di tamponi ridotto: appena 13.356. Oggi sarà dunque il primo bollettino 'vero' della setttimana e c'è attesa per vedere i numeri del contagio in regione, soprattutto per quanto riguarda nuovi positivi e ricoverati.

Galli contro il sistema delle zone

Il sistema delle zone, intanto, viene criticato da Massimo Galli, infettivologo del Sacco di Milano. "I dati indicano che siamo non dico daccapo - ha detto intervenendo ad 'Agorà' su Rai3 - ma in una situazione non tranquilla, con la possibilità di ritrovarci settimana prossima di nuovo con gli ospedali in forte difficoltà. Non c'è certezza, ma per come si configura, la situazione ci dà elevate possibilità di essere messi male a breve".

Un'altra vittima tra gli operatori sanitari

La categoria degli operatori sanitari piange un altro morto nella lotta al coronavirus. Si tratta di Giovanni Baldi, aveva 56 anni e lavorava all'Ospedale Maggiore di Crema.E ra stato contagiato dal coronavirus, una lotta iniziata dieci mesi fa, con un lungo periodo di ricovero in terapia intensiva per l'aggravarsi delle sue condizioni. Poi era stata trasferito in una struttura riabilitativa in provincia di Brescia. Sabato le sue condizioni si sono nuovamente aggravate tanto da rendere necessario nuovamente il trasferimento in terapia intensiva a Crema, nel suo ospedale dove domenica si è spento.

La pandemia cambia la ricerca scientifica

I ricercatori universitari, come altri lavoratori con alto capitale umano, hanno modificato i propri modi di lavorare a causa della pandemia Covid-19. Le implicazioni di questo fenomeno sono molteplici in particolare in termini di organizzazione dello spazio per il loro lavoro. Lo spiega un gruppo di ricerca interdisciplinare del Politecnico di Milano che ha raccolto le esperienze di 8.049 accademici universitari (49% donne, 51% uomini, età media 51 anni) in tutta Italia tra il 24 luglio e il 24 settembre 2020.

