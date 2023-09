Lodi, ubriachi molesti in centro: denunciati

Lodi, 9 settembre 2023 – Resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Ne risponderanno due extracomunitari, di cui uno residente a Lodi, entrambi noti alle forze dell’ordine, controllati dalla polizia di notte, tra l’8 e il 9 settembre 2023, alle 3.

Le forze dell’ordine, che erano nei paraggi per prevenzione, si sono attivate per evitare che i due interessati infastidissero i passanti o creassero problemi in centro storico. Dopo aver alzato troppo il gomito, infatti, i due uomini erano visibilmente agitati e gli agenti, durante verifiche di routine, li hanno quindi avvicinati per gli accertamenti di rito. Ma gli interessati, non volendo fornire le generalità, hanno opposto resistenza e oltraggiato la pattuglia. E’ stato necessario chiamare anche il soccorso sanitario perché, uno dei due uomini, ha accusato un malore.

Poi per entrambi sono iniziati i guai. Sono stati denunciati a piede libero per resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e ora dovranno difendersi dalle accuse davanti al giudice. Inoltre la Questura sta valutando una misura di prevenzione per uno dei due indagati, dato che non risiede a Lodi. Potrebbe quindi essergli impedito di raggiungere la città, con un foglio di via o altri provvedimenti.