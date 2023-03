L’effetto “wow” batte le guide In valigia ci metto un’emozione

di Paolo Galliani È da tempo il mantra dei viaggiatori planetari. E la “wow experience” sta diventando il claim anche della Lombardia che aspira a diventare la nuova potenza del travel in Italia. Proprio come ha sempre ripetuto Roberta Garibaldi, docente di Tourism Management all’Università di Bergamo e vicepresidente del Comitato Turismo Ocse, che negli anni ha spesso sollecitato la ricca regione compresa tra Garda e Ticino a investire non solo sulle destinazioni ma anche sulla loro capacità di offrire emozioni: "È vero, c’è un’enorme voglia di tornare a viaggiare. Due le richieste più gettonate: spazi aperti ed enogastronomia. Ma un elemento resta illuminante: i traveller non vogliono più essere semplici consumatori passivi. E quando tornano a casa descrivono i posti che hanno visto ma ancora di più le emozioni che hanno potuto vivere". Sembra questo, in effetti, il segno distintivo di un 2023 che promette di essere da record. Per l’incoming, ovvero per gli arrivi nel Belpaese. Ma anche per le partenze degli stessi italiani, voce che per proprietà transitiva vedrà ancora una volta i lombardi rappresentare più di altri connazionali le nuove tendenze per l’estate. Istruttiva la fotografia offerta da Sergio Testi, general manager di Gattinoni, gruppo attivo...