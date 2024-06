Ladri a Robbio, rubati anelli d'oro: casa messa a soqquadro

Robbio, 27 giugno 2024 – Ladri in azione in una casa indipendente di Robbio. I malviventi hanno aspettato che l’abitazione di via Rosasco fosse disabitata per colpire. Lo hanno fatto ieri tra le 8 e le 20. Forse avevano tenuto d’occhio i proprietari e sapevano che per l’intera giornata in casa non ci sarebbe stato nessuno. Con la consapevolezza di poter agire in tranquillità, i ladri hanno forzato la porta a finestra della cucina e, una volta entrati all’interno dell’abitazione, hanno messo a soqquadro tutte le stanze alla ricerca di oggetti da rubare. Quando hanno trovato due anelli in oro, li hanno arraffati e se ne sono andati. Al loro ritorno, i proprietari quando hanno visto la porta a finestra forzata, hanno chiamato i carabinieri di Robbio che hanno effettuato un sopralluogo e stanno indagando nella speranza di arrivare agli autori del furto