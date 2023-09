IT-alert Lombardia: arriva anche col telefono spento? Le risposte a tutti i dubbi

È giunto il momento. Oggi alle 12 tutti i telefoni in Lombardia riceveranno un messaggio con un suono specifico e particolare: si tratta di IT-alert, il nuovo sistema di di allarme pubblico che la Protezione Civile sta sperimentando per provare a salvare vite in caso di pericolo.

Come funziona

La comunicazione sarà trasmessa grazie alle cell-broadcast, una modalità di comunicazione unidirezionale e generalizzata di brevi messaggi di testo prevista nelle attuali reti di telefonia cellulare. Grazie a questa tecnologia, i messaggi IT-alert possono essere inviati all’interno di un gruppo di celle telefoniche geograficamente vicine, capaci di delimitare un’area il più possibile corrispondente a quella interessata dall’evento potenzialmente pericoloso, previsto o in corso.

La comunicazione arriverà in caso di: maremoto generato da un sisma; collasso di una grande diga; attività vulcanica, incidenti nucleari o situazione di emergenza radiologica e

precipitazioni intense. Tuttavia solo al termine della sperimentazione si deciderà quali di questi fenomeni saranno inclusi.

Cosa fare per riceverlo

Per ricevere un messaggio IT-alert, il dispositivo deve essere acceso, carico e avere connettività telefonica, oltre a trovarsi nella zona interessata.

La tecnologia cell-broadcast funziona anche in casi di connessione limitata o in casi di saturazione della banda telefonica. Le uniche condizioni che non permettono al sistema di raggiungere i telefoni è che questi siano spenti o in modalità. Il messaggio arriverà anche se sul telefono ci sono specifiche impostazioni per non avere notifiche a comparsa.