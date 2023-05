Investito sulla via Emilia mentre va al lavoro: preso il pirata, è un 70enne di Rogoredo

Preso il pirata della strada che venerdì mattina ha investito un giovane 27enne senza fermarsi. L’incidente è avvenuto sulla statale Emilia nel tratto che attraversa il territorio di San Donato Milanese.

Il ragazzo si stava recando al lavoro quando, attraversando la strada, è stato urtato da un'auto rimandendo ferito seriamente ma non in pericolo di vita. L'investitore non si è fermato allontanandosi dal poso e facendo perdere le proprie tracce.

Gli agenti della polizia locale di San Donato però lo hanno individuato grazie ai circuiti di sorveglianza della zona Il pirata è un anziano 70enne, residente a Rogoredo. Gli agenti lo hanno identificato in meno di 24 ore. Si sarebbe giustificato asserendo di non essersi accorto di aver travolto un pedone. Il 70enne è stato denunciato per omissione soccorso e gli è stata ritirata la patente.