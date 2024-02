Incidente oggi A4 tra Capriate e Dalmine: fino a 10 km di coda

Dalmine (Bergamo), 14 febbraio 2024 – Incidente oggi, mercoledì 14 febbraio, intorno alle 17:30, sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Capriate e Dalmine, in direzione di Brescia, all'altezza del km 167. Coinvolte quattro autovetture.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Nel tratto interessato, il traffico è transitato su due corsie e si sono registrati 10 km di coda in direzione di Brescia.

In alternativa, per chi viaggia verso Brescia, si consiglia di uscire a Cavenago e rientrare in autostrada a Dalmine, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.