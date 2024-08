Incidente oggi in A4 ad Agrate: camion si ribalta, caos in autostrada

Milano – Incidente nella mattinata di oggi, lunedì 12 agosto, sulla A4 Milano-Brescia dove è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Monza ed il bivio con la A58 Tangenziale esterna di Milano in direzione Milano, a causa di uno schianto avvenuto all'altezza del km 142, che ha coinvolto un mezzo pesante, interessando entrambe le carreggiate.

L’autoarticolato che viaggiava in direzione Torino si è ribaltato all’altezza di Agrate Brianza, disperdendo la merce trasportata sulla carreggiata

Tutto è successo intorno alle 11 di stamane. Per ragioni ancora da accertare, forse lo scoppio di uno pneumatico, il Tir che trasportava bancali d'acqua si è schiantato contro le barriere new jersey e si è ribaltato, invadendo la corsia opposta con la cabina e perdendo il carico sulla carreggiata. L'autista, 38 anni, è stato portato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. Inevitabili e pesanti le ripercussioni sulla circolazione stradale, in questi giorni già pesantemente messa alla prova dal clou dell’esodo estivo.

L'autostrada Milano-Brescia è stata temporaneamente chiusa nel tratto tra Monza e il bivio con la Tangenziale est in direzione Milano, con pesanti conseguenze sul traffico e chilometri di coda. Sul posto sono intervenuti la Polstrada, i vigili del fuoco di Milano e Monza, e il personale del 118, arrivato con un'ambulanza e l'elicottero.