Incidente, auto si ribalta nello schianto, uomo intrappolato nelle lamiere

Cornegliano Laudense (Lodi), 27 luglio 2023 – Scontro tra tre auto, tre feriti e un incastrato. È il bilancio del grave incidente avvenuto sulla strada statale 235, nel Comune di Cornegliano Laudense. La mattina del 27 luglio 2023, a partire dalle 6.30, la tratta è stata inizialmente bloccata, per consentire i soccorsi, in entrambe le direzioni di marcia. A seguire il traffico è stato fatto defluire, dalle forze dell'ordine, a senso unico alternato.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi sono intervenuti con una autopompa per liberare uno dei tre conducenti coinvolti. L'uomo è rimasto incastrato nelle lamiere della sua auto. Una delle tre vetture si è ribaltata, sulla sede stradale, con le quattro ruote al cielo. Il 115 ha messo in sicurezza tutti i veicoli incidentati e la scena, mentre il soccorso sanitario ha preso in cura i feriti. Tutti hanno riportato traumi importanti da valutare in ospedale. I conducenti hanno rispettivamente 24, 25 e 32 anni e sono stati ragg