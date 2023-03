Covid, in Regione il caos acquisti Aria. Ospedali senza mascherine: "Non ordinate per risparmiare"

Presidio di protesta davanti all'ospedale di Alzano Lombardo

Covid, indagati gli ex ministri Speranza, Lorenzin e Grillo. “Piano pandemico non aggiornato”

Milano – Le scorte di mascherine e altri Dispositivi di sicurezza non c’erano e, quando è scoppiata la pandemia, la centrale acquisti della Regione Lombardia Aria "non ha acquistato milioni di Dpi perché ha ritenuto il prezzo troppo alto". È una delle contestazioni emerse nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia e sulla mancata istituzione della zona rossa di Alzano e Nembro. Agli atti ci sono chat che mettono sotto accusa la struttura regionale, diretta all’epoca da Filippo Bongiovanni, che risalgono a marzo 2020, quando ospedali, case di riposo e altre strutture sanitarie lombarde erano alla affannosa ricerca di Dpi e si moltiplicavano le richieste alla Regione. "Aria non vuole comprare Dpi se costano troppo – scriveva il 21 marzo Aida Andreassi, medico della direzione generale Welfare a Marco Salmoiraghi, vice dell’allora dg Welfare della Regione Luigi Cajazzo -. Lui ha trovato trentamila camici a 11 euro e Aria non ha voluto comprarli". Quattro giorni dopo Andreassi scrive direttamente a Cajazzo, esprimendo tutto il suo disappunto: "Venerdì non riusciremo a dare i dispositivi al personale. Ieri Aria ha perso un ordine di due milioni di mascherine perché sembra non si siano sbrigati nei tempi richiesti. Oggi c’è...