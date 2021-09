"Che sia a carico dei cittadini che hanno subito un evento come un incendio il pagamento di un albergo è fuori dal mondo". Lo ha detto il segretario nazionale della Lega Matteo Salvini, dopo aver incontrato oggi pomeriggio alcuni inquilini della Torre dei Moro, il grattacielo di via Antonini a Milano, andato in fiamme domenica scorsa, devastando l'intero edificio di 18 piani. Promettendo di tornare a fare un sopralluogo la settimana prossima, Salvini ha aggiunto: "Mi porto a Roma i compiti a casa, la proroga del bonus, un aiuto ai ragazzi che vanno a scuola, l'Irpef, cerchiamo di tenere accesa l'attenzione", ha affermato Savini.

A chi gli chiedeva se il Comune di Milano, a suo avviso, non stesse facendo abbastanza per aiutare i residenti sfollati, Salvini ha detto di voler evitare ogni polemica. "Penso che ognuno stia facendo il massimo", ha affermato. Sollecitato poi sul servizio anti sciacallaggio, in accordo con la questura, annunciato dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, il segretario della Lega ha risposto: "Aspettiamo di vedere", per poi precisare: "Chiediamo che sIa lo Stato, piuttosto che il Comune, a farsi carico della vigilanza perché quello che non ci possiamo permettere e' lo sciacallaggio ai danni di famiglie che sono fuori di casa". Sostenendo poi la richiesta delle famiglie residenti a "non essere disperse per Milano", definendola "sensata", il leader della Lega ha quindi annunciato la sua visita, nelle prossime ore, a "un palazzo di edilizia comunale in via Antegnati dove gli inquilini potrebbero essere collocati".

"Comune e Regione stanno lavorando per trovare delle soluzioni, ma abbiamo bisogno anche del governo centrale". Lo ha detto Mirko Berti, residente e portavoce degli inquilini della Torre dei Moro, il grattacielo di via Antonini a Milano andato in fiamme domenica scorsa, dove oggi il segretario della Lega Matteo Salvini ha fatto un sopralluogo. "Oggi abbiamo un esponente di una forza di governo a cui abbiamo consegnato un documento e se ci da' una mano siamo tutti contenti", ha aggiunto Berti, secondo il quale una sistemazione temporanea in "via Antegnani e' l'unica soluzione che ci consente di essere comunita' fin da subito e di essere tutti uniti. Tutte le istituzioni stanno lavorando bene - ha concluso -, ci mancava l'istituzione parlamentare, ma oggi l'abbiamo".