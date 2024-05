Cantù, caduto nella roggia e disperso: riprendono le ricerche di Mario Porro

Cantù (Como) – Proseguono le ricerche di Mario Porro, il pensionato 66enne di Cantù caduto ieri – giovedì 16 maggio – nella roggia gonfiata dal maltempo, sotto gli occhi di due amici che si trovavano con lui. Una corsa contro il tempo quella di ricercatori e soccorritori, consapevoli che più il tempo passa, più diminuiscono le flebili speranze di ritrovare Mario vivo.

L’incidente è avvenuto intorno alle 18 in via Mentana, nella zona dell’ospedale della cittadina comasca. E’ stato un attimo: Mario, che stava osservando la piena della roggia da un ponticello pedonale in corrispondenza di una chiusa, è stato risucchiato in acqua nel momento in cui uno degli argini della leggera struttura ha ceduto. Anche uno dei due amici è caduto, ma non è finito direttamente in acqua ed è riuscito a mettersi in salvo, aiutato da un ragazzo.

Le operazioni di ricerca di Mario Porro, inghiottito da una roggia a Cantù

Porro è stato invece trascinato via dalla corrente, mentre il ponticello rimaneva al suo posto, semplicemente affossato dal cedimento del terrapieno sottostante. Tanto è bastato, però, a far cadere in acqua il 66enne che era appoggiato alla balaustra. I vigili del fuoco con una squadra Saf specializzata hanno perlustrato tutto il corso d’acqua, in sinergia con l’elicottero dei vigili del fuoco e i droni che hanno sorvolato la zona, e oggi le operazioni sono riprese anche con il favore del bel tempo.

In azione anche i sommozzatori, una volta che le condizioni del fiume, ingrossato e carico di detriti, lo hanno consentito. Le ricerche, non facili dal momento che la roggia nella sua corsa verso Seveso in alcuni tratti si interra, sono proseguite finché la luce lo ha consentito. Sono poi riprese questa mattina, in condizioni meteo più favorevoli.