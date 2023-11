Guida Michelin 2024, i nuovi ristoranti Bib Gourmand in Lombardia: ecco quali sono e dove

Milano, 6 novembre 0223 – Tra poco più di una settimana, il prossimo 14 novembre, al Teatro Grande di Brescia, sarà presentata la 69ª edizione della Guida Michelin Italia. Si scopriranno così i nuovi ristoranti Stellati, le nuove Stelle Verdi, ma anche i Premi Speciali Michelin, nati per celebrare la diversità dei mestieri dell’industria della ristorazione.Ma oggi in anteprimna sono stati svelati i nuovi ristoranti Bib Gourmand e un nuovo riconoscimento.

Il Bib Gourmand, ovvero la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi, è il pittogramma che indica un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo ad un ottimo rapporto qualità-prezzo. Lo scopo del team degli ispettori è scoprire nuovi Bib Gourmand in tutti gli angoli d’Italia, dalle grandi città ai piccoli centri raggiungibili per strade sterrate. Il rapporto qualità-prezzo è certamente un elemento essenziale nella selezione, ma prioritaria è la passione per la tavola che crea l’atmosfera dei ristoranti Bib Gourmand, in cui si gustano ricette spesso ispirate alla tradizione. Ma non solo.

Nella Guida Michelin Italia 2024 sono 29 i nuovi Bib Gourmand, per un totale di 257 ristoranti.

Due i nuovi Bib Gourmand in Lombardia: ‘Mezzolitro Vini e Cucina’ a Rho e ‘Rimulas’ a Voghera, nel Pavese.

Ma non è finita qui, questa edizione includerà anche una novità: l’introduzione del premio “Passion Dessert”. Per la prima volta in Italia, i ristoranti potranno essere premiati per l’alta qualità delle esperienze proposte attraverso i dolci ai propri clienti. Con questo riconoscimento, la Guida Michelin continua a mettere in risalto le diverse dimensioni dell’esperienza gastronomica e a riconoscere ristoranti e professionisti che condividono attraverso i loro dolci creatività, audacia ed emozioni.