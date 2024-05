Gropello Cairoli, la FInanza sequestra 20 tonnellate di olii esausti: due denunciati

Gropello Cairoli, 31 maggio 2024 -Venti tonnellate di oli esausti sono state sequestrata dalla Guardia di Finanza di Pavia nella sede di una azienda di Gropello Cairoli che opera nel settore del trasporto di merci su strada.

I bidoni che li contenevano erano nascosti all’interno di una superficie di 2.500 metri quadrati e, esposti agli agenti atmosferici, non erano più a tenuta stagna. Così gli oli esausti dei motori stavano finendo nel terreno con un concreto rischio di inquinamento per il sottosuolo e potenzialmente anche della falda acquifera.

I finanzieri hanno ritrovato anche cumuli di rifiuti depositati in modo incontrollato e in parte illecitamente bruciati. I due imprenditori responsabili sono state denunciati alla Procura della Repubblica di Pavia per i reati di deposito incontrollato di rifiuti pericolosi e combustione illecita di rifiuti. Contestualmente è stato avviato l’iter per la messa in sicurezza e la successiva bonifica dell’area i cui costi saranno totalmente a carico dei responsabili.