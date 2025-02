Furti in casa in Lombardia: i numeri e le città più colpite dai topi d’appartamento

Milano, 18 febbraio 2025 – Se il furto in casa è il reato che in generale più preoccupa di più gli italiani ancor più è temuto in Lombardia considerato che è la regione più colpita d’Italia dalle razzie tra le mura domestiche.

I furti

Secondo la terza edizione dell’Osservatorio sulla Sicurezza della Casa Censis-Verisure, realizzato con il supporto del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno, il 48 per cento degli italiani mette il furto in casa al primo posto tra i reati che teme di subire. Un timore che in Lombardia trova conferma nei dati: sono 31.442 i furti registrati nel 2023, pari al 21,3% del totale nazionale, con un’incidenza di 31,4 ruberie ogni 10.000 abitanti (superiore di 6,4 punti alla media).

Dove colpiscono i topi d'appartamento

Le aree più colpite sono quelle metropolitane: Milano, con 9.552 furti registrati (29,4 ogni 10.000 abitanti), e la provincia di Monza-Brianza, che detiene il tasso di furti più elevato della regione, con 37,2 casi ogni 10.000 abitanti. Nel 2023 i furti in casa in Lombardia hanno subito un incremento dell’11,6%.

La (in)sicurezza

Indice di Sicurezza Domestica vede la Lombardia al 17esimo posto nel ranking regionale, con un punteggio di 94,6, inferiore alla media italiana di 100. Pur registrando un elevato livello di sicurezza delle infrastrutture abitative (111,9), paga un elevato rischio criminale, che ha un impatto diretto sulla sicurezza reale e percepita, generando un senso di vulnerabilità diffuso.