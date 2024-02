Truffe in rete: arriva il finto concorso a premi targato Trenord. Cosa promette l’email

Milano, 28 febbraio 2024 – All’inizio dell’anno i truffatori si erano inventati una finta card promossa da Atm su Facebook che avrebbe permesso di viaggiare gratis per un anno al costo di 2 euro. Manco a dirlo, l’azienda dei trasporti milanese mai si era sognata di intraprendere una simile iniziativa e subito aveva lanciato segnalato il tentativo di raggiro sui suoi canali social.

Concorso a premi farlocco

Adesso a finire involontariamente coinvolta in un potenziale tentativo di truffa è Trenord, l’azienda che si occupa di gestire il trasporto ferroviario in regione. Sul portale è apparso un avviso agli utenti che invita a fare attenzione. “È stata rilevata – si legge nella nota – la circolazione di mail e contenuti online che utilizzano illecitamente il marchio Trenord per promuovere un concorso che promette come premi tessere “Io Viaggio” e gratuità di viaggio. Trenord smentisce di aver attivato iniziative di questo genere; l’azienda si sta già attivando presso le Autorità competenti, a tutela propria e dei clienti”.

In attesa di accertare chi sia stato l’ideatore di tale campagna, che ha tutta l’aria di nascondere un tentativo di phishing, Trenord invita “chi abbia ricevuto mail o segnalazioni riguardo a detta iniziativa fraudolenta di rivolgersi alle Forze dell’Ordine. Si invitano i clienti a diffidare da comunicazioni che non provengono dai canali ufficiali aziendali”.