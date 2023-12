Chiedono soldi per il contest gratuito: "Attenti alla truffa"

Una truffa ai danni degli utenti e del Comune, legata al concorso “A scuola davanti al presepe“. L’allarme è stato lanciato da alcuni genitori e dal municipio. Alcuni malviventi in questi giorni si sono infatti presentati alle famiglie come promotori dell’iniziativa, chiedendo soldi per partecipare al contest, che premierà le tre Natività create dagli alunni che avranno ricevuto più voti da parte della cittadinanza. Una manifestazione ovviamente gratuita. "L’amministrazione fa presente che non è richiesta alcuna forma di pagamento per partecipare al concorso e invita pertanto a diffidare da qualunque richiesta di registrazione o altro e a non fornire dati personali".