Accusato di stupro Fabrizio Lombardo, braccio destro di Weinstein ed ex capo di Miramax in Italia

Milano – Fabrizio Lombardo, l'ex capo di Miramax in Italia e stretto collaboratore di Harvey Weinstein, è stato accusato di stupro in un’azione legale presentata lo scorso 6 aprile presso la Corte Suprema dello Stato di New York. Lo riporta il New York Times.

A portare il 56enne dirigente milanese di fronte alla magistratura è stata Sara Ziff, ex modella e fondatrice di Model Alliance, un gruppo di difesa di modelle e creativi della moda. La donna sostiene che Lombardo la aggredì in un albergo di New York nel 2001 quando lei aveva 19 anni. Ziff ha fatto causa, oltre che a Lombardo, anche a Weinstein, alla Disney e alle sue sussidiarie Buena Vista e Miramax, per abuso e negligenza sulla base dell'Adult Survivors Act, una legge approvata nel maggio 2022 che ha prorogato fino a novembre di quest'anno il diritto di vittime di crimini sessuali di fare cause civili che altrimenti sarebbero cadute in prescrizione.

Lombardo, di cui Weinstein è stato nel 2003 testimone di nozze, è stato spesso citato nei molti articoli relativi alle accuse di decine di donne contro l'ex produttore. È però questa la prima volta che lui stesso viene portato in tribunale per una aggressione sessuale. È anche la prima volta che Ziff ha parlato pubblicamente di un’esperienza che l'avrebbe indotta a scendere in campo a difesa di vittime di abusi sessuali nel mondo della moda. “Ci sono voluti vent'anni per elaborare tutto questo”, ha detto la donna al New York Times: “Per i primi anni non riuscivo a parlarne, figuriamoci fare causa. Quando è stata approvata la legge del 2022 ho cominciato a ripensarci".

Nell'azione legale, l’ex modella afferma di aver conosciuto Lombardo nel 2001 quando sperava di intraprendere una carriera di attrice. Il dirigente l'avrebbe invitata alla proiezione di un film Miramax con la scusa che avrebbe potuto incontrare Weinstein, poi per un drink al Mercer Hotel dove, le avrebbe detto, ci sarebbero stati sia Harvey che il fratello Bob. All'arrivo, Lombardo l'avrebbe condotta in una penthouse dove non c'era nessun'altro, le avrebbe fatto avance e, alle rimostranze di lei, l'avrebbe sbattuta su un letto e violentata.

Pur avendo parlato dell'evento con amiche alcuni anni dopo, nel 2017 Sara Ziff sporse denuncia alla polizia di New York senza che la cosa avesse esito. Quell'anno Lombardo era stato accusato da quattro donne, tra cui l'attrice Asia Argento, di aver facilitato il comportamento predatorio di Weinstein e, per di più, di essere stato assunto alla Miramax proprio a questo scopo. Una versione che Lombardo aveva categoricamente negato in un’intervista al New York Times.