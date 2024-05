Brescia, per la prima volta i carabinieri eleggono i vertici sindacali

Rezzato (Brescia) 23 maggio 2024 - L'Arma dei carabinieri per la prima volta eleggerà i vertici del proprio sindacato, e lo farà in provincia di Brescia, nella cornice di Villa Fenaroli a Rezzato, dopodomani, sabato. Appuntamento il 25 maggio, alle 10, quando la Regione Lombardia ospiterà il primo congresso regionale dell'associazione professionale Pianeta sindacale carabinieri PSC-ASSIEME, una delle principali organizzazioni di categoria in rappresentanza della Benemerita, che si è affermata con l'apertura alla sindacalizzazione anche delle forze armate.

Rezzato, congresso a Villa Fenaroli

"Si tratta di un evento unico nella storia dell'Arma dei carabinieri, una pietra miliare nello sviluppo del sindacalismo in Italia" ha dichiarato il segretario generale di PSC-ASSIEME, Vincenzo Romeo. Per la prima volta infatti tutti i militari dell'Arma saranno chiamati a scegliere democraticamente i propri rappresentanti e i quadri dirigenti, i quali poi per i quattro anni a venire guideranno l'associazione. PSC-ASSIEME oggi conta 7600 iscritti di ogni ordine e grado, ed è ormai autorevole interlocutore per la tutela e il miglioramento delle condizioni lavorative dei carabinieri, con l'obiettivo che possano così offrire un servizio sempre più rispondente al crescente bisogno di sicurezza della collettività.