Bolzano, eletto il gatto più bello del mondo: è Poldo e vive in Valsugana

A Bolzano hanno sfilato i gatti più belli del mondo e Poldo, micio che vive in Valsugana, è il ‘Gatto più bello del 2025’. Una lotta ‘in famiglia’ perché le premiazioni dell’Esposizione internazionale felina di Bolzano hanno visto arrivare in finalissima non solo due felini della stessa razza, ma anche con lo stesso colore di pelo. Due gatti Norvegesi delle Foreste, bianco neve, Poldo e Maglor, così simili da mettere in difficoltà sia giudici sia il pubblico chiamato a votare per alzata di mano. Il motivo? Semplice, Poldo e Maglor sono padre e figlio, quasi 5 anni il primo e 9 mesi il secondo. Tanto belli da trovarsi a gareggiare per il titolo.

Ed è stato il papà Poldo - nome completo Eryn Galent Forlindon Poldo - a vincere il titolo di ‘Best Cosmico’ dell’Expo felina, due giorni dedicati ad uno degli animali d’affezione più amati. Una delle mission del Cat Show “targato” E.N.F.I. (Ente Nazionale Felinotecnica Italiana) è promuovere la conoscenza dei felini affinché facciano sempre più parte di famiglie con bambini pronti a restituire l’affetto incondizionato che i gatti regalano ai loro padroni.

"Non importa che sia gatto di razza o di un trovatello – spiega Maria Sole Farinelli, organizzatrice della manifestazione –. L’importante è rispettare gli animali. L’Expo è pensata per famiglie e bambini che possono conoscere le diverse razze di mici, non solo dal punto di vista estetico ma anche caratteriale, e scegliere quello più adatto a loro. La presenza di esperti e professionisti è occasione per apprendere informazioni utili su come prendersi cura dei propri gatti".