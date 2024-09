Giornata del benessere sessuale, quello che i maschi non dicono e non fanno per superare i problemi: i consigli degli esperti

Pavia, 3 settembre 2024 - Per il maschio medio italiano ammettere di avere un problema sessuale e cercare di risolverlo era e resta un tabù: sia con i medici per trovare una cura sia con il partner per spiegare certe défaillance e soprattutto lo stato d’animo che ne consegue.

Che il maschio medio italico abbia qualche problemino tra le lenzuola, soprattutto in considerazione di un’età media che diventa sempre più alta, lo mettono nero su bianco i dati dell'Agenzia italiana del farmaco: nel 2023 in Italia le vendite ufficiali dei medicinali per trattare la disfunzione erettile hanno superato i 200 milioni di euro, posizionando il nostro Paese al secondo posto nel mondo, subito dopo il Regno Unito.

Per questo motivo, in occasione della Giornata mondiale dedicata al Benessere sessuale, che si celebra mercoledì 4 settembre, l'Università di Pavia e la Società italiana di andrologia e medicina della sessualità, sulla base delle ricerche dell'Osservatorio "Occupiamoci di Uomini - La salute sessuale maschile fra tabù e disinformazione", propongono sei riflessioni e consigli per migliorare la qualità del benessere sessuale fatta la tara di problematiche mediche specifiche e dell’età.

Ecco le sei strategie per rompere in tabù e vivere il meglio possibile la sessualità maschile, frutto di interviste con specialisti come andrologi, urologi, ginecologi e sessuologi.

1 La patologia sessuale non ha età.

Dalla ricerca è emerso che gli uomini italiani ricorrono alle cure mediche per la salute genitale e sessuale solo in caso di necessità e spesso in età avanzata. I medici specialisti sottolineano l'essenzialità di verificare periodicamente il proprio benessere con controlli accurati, come visite regolari dall'andrologo, così come accade con il ginecologo per le donne, già in età puberale.

2 Parlare con un medico di fiducia

Un rapporto aperto e continuo con un medico di fiducia aiuta in caso di necessità ad affrontare tempestivamente la situazione: a partire da piccoli suggerimenti farmacologici con rimedi topici sino alle analisi e terapie più complesse - in caso di patologie cardio vascolari o sindrome metabolica, ad esempio - sapere sempre che cosa accade al proprio corpo avvantaggia nel caso di diagnosi precoce. La prevenzione oggi è una questione urgente per la salute sessuale maschile.

3 Giovani ed educazione sessuale

Le giovani generazioni sono esposte a contenuti espliciti gratuiti senza filtri. Il consumo di materiale pornografico inizia già dalla giovanissima età. Quindi, l'apertura verso la sessualità inizia dalla propria famiglia e dagli affetti: c'è l'urgenza di fornire strumenti già ai giovani pre-adolescenti per chiarire la differenza emotiva fra relazione reale e finzione pornografica. Più in generale di affrontare la conoscenza del proprio corpo e di quello dell'altro per avere rispetto di entrambi.

4 Adulti e dialogo con il partner

Per le generazioni più adulte è fondamentale l'apertura con il partner. Soprattutto nel caso si manifestino primi segnali di disfunzione erettile o eiaculazione precoce, riuscire spiegare lo stato d'animo a una persona di fiducia, coinvolta sentimentalmente, aiuta a non isolarsi a non sentirsi incompresi e quindi a non sentirsi frustrati innescando un circolo vizioso di silenzio e negazione.

5 “Confronto” tra maschi

Dalle interviste con i sociologi è emerso che ancora gli uomini non condividono all'interno del gruppo le proprie debolezze per un freno culturale, che penalizza chi si mostra debole e vulnerabile in termini sessuali. Questo silenzio può avere conseguenze significative sulla salute sessuale, impedendo il riconoscimento precoce di problemi e limitando l'accesso a soluzioni efficaci.

6. Attenzione ai rimedi 'miracolosi'