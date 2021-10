"C'è un continuo decremento dei casi anche nella fascia di età inferiore ai 12 ann". A dirlo è il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi dei dati del Monitoraggio settimanale della Cabina di regia. "Nella indagine flash il 100% dei ceppi sequenziati in Italia si conferma della variante delta", aggiunge poi. Per precisare: "L'età mediana del primo contagio è a 39 anni, quella del primo ricovero è 63 anni e quella del ricovero in terapia intensiva è 66 anni".

Ma le buone notizie non finiscono qui. "Ho appena firmato l'ordinanza che riporta la Sicilia in area bianca". Lo annuncia via social a mezzogiorno il ministro della Salute Roberto Speranza, invitando tutti a "continuare su questa strada". L'ordinanza entra dunque in vigore da domani. Tra una settimana scatta intanto l'pobbligo del Green Pass per l'accesso ai posti di lavoro, come previsto dal decreto del 17 settembre.

Dopo i ristoranti, i musei, i treni e gli aerei, dal 15 ottobre l'obbligo (e fino al 31 dicembre, quando è prevista la scandenza dello stato di emergenza) sarà esteso in tutte le aziende. Un cambiamento enorme, che andrà a incidere direttamente sulla vita di 23 milioni di italiani, di cui 14 milioni e 700mila impiegati nel settore privato, e che porta con sé dubbi e domande organizzativi e di principio. Mentre ormai è chiaro come si ottiene il certificato verde (ma è meglio fare un ripasso), in molti casi c'è ancora da capire chi e come controllerà i dipendenti? E sul piano più "filosofico", come si tutela la privacy del lavoratore? . Ecco la guida del Giorno per districarsi fra tutti i meandri della legge e della burocrazia.

Emergono intanto i primi dati sulla vaccinazione dei più giovani in Italia. Sono 2.873.666 i teenager immunizzati contro il Covid, pari al 62,1% della popolazione tra i 12 ed i 19 anni. Sono invece 1.408.268 quelli ancora senza prima dose (il 30,4%). È quanto emerge dal report settimanale della struttura commissariale. La Sardegna è in testa tra le regioni per la quota di ragazzi che ha completato il ciclo vaccinale (69,87%), seguita dalla Puglia (68,9%): ultimo l'Alto Adige (44%), preceduto dalla Sicilia

Era stata ancora in calo ieri la curva epidemica in Italia, che dopo il temporaneo rialzo di ieri torna a scendere in modo chiaro: sono 2.938 i casi di oggi, contro i 3.235 di ieri e soprattutto i 3.804 di giovedì scorso, una riduzione di oltre il 20%. Con 297.356 tamponi, 4 mila meno di ieri, ma un tasso di positività comunque in lieve discesa all'1% (ieri era 1,1%). I decessi sono 41 (ieri 39), per un totale di 131.198 vittime dall'inizio dell'epidemia. Prosegue costante il calo dei ricoveri: le terapie intensive sono 12 in meno (ieri -18) con 24 ingressi del giorno, e scendono a 403, mentre i ricoveri ordinari sono 48 in meno (ieri -96), 2.824 in tutto. Sono 4.692.274 i contagiati dall'inizio dell'emergenza e 131.198 le vittime. I guariti sono in totale 4.473.903, 3.966 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 87.173 persone positive al covid, 1.074 in meno di ieri. Le regioni col più alto numero di casi giornalieri sono Veneto (349 casi), in Campania (328) e Lazio (300). In Lombardia 295 i nuovi positivi, a fronte di 55.852 tamponi.

In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 293 casi di covid e 3 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi salgono a 34.078. I tamponi processati sono stati 49.782, con un indice di positivita' dello 0,5%. I pazienti covid in terapia intensiva calano a 60 (-3), mentre i ricoverati a 334 (-15). Nelle province lombarde i dati sono i seguenti: nel Milanese 102 contagi di cui 48 a Milano citta'; Bergamo: 29; Brescia: 37; Como: 19; Cremona: 16; Lecco: 4; Lodi: 7; Mantova: 3; Monza e Brianza: 17; Pavia: 21; Sondrio: 2; Varese: 25.

VENETO

I positivi al Coronavirus in Veneto sono 338 nelle ultime 24 ore, a fronte dell'effettuazione di 13.769 tamponi molecolari e 28.987 tamponi antigenici. Lo riferisce il bollettino Covid della Regione Veneto.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.652 tamponi molecolari sono stati rilevati 60 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,29%. Sono inoltre 4.352 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,18%). Nella giornata odierna non si registrano decessi; scendono a 7 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre i pazienti in altri reparti sono 37. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.825, con la seguente suddivisione territoriale: 828 a Trieste, 2.024 a Udine, 679 a Pordenone e 294 a Gorizia. I totalmente guariti sono 109.504, i clinicamente guariti 50, mentre quelli in isolamento scendono a 860.

PIEMONTE

Oggi l'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 118 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 45 dopo test antigenico), pari allo 0.5% di 23.423tamponi eseguiti, di cui 19.458antigenici. Dei 118 nuovi casi, gli asintomatici sono 66 (55,9%). I casi sono così ripartiti: 49 screening, 57 contatti di caso, 12 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa quindi 384.295,così suddivisi su base provinciale: 31.591 Alessandria, 18.344 Asti, 12.140 Biella, 55.378 Cuneo, 29.860 Novara, 204.630 Torino, 14.316 Vercelli, 13.714 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.585 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. Due i decessi.

VALLE D'AOSTA

Nessun decesso e 11 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d'Aosta. Da inizio epidemia i casi positivi totali sono, pertanto, 12.188. I casi positivi attuali sono 110 di cui 108 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale mentre i casi fino ad oggi testati sono 87.264 e i tamponi effettuati 193.596. I guariti sono saliti di due unità rispetto ieri per un totale complessivo di 11.604. I decessi di persone risultate positive al virus da inizio epidemia ad oggi in Valle d'Aosta sono 474.

P.A. TRENTO

Prosegue il monitoraggio dei casi positivi al coronavirus: nel bollettino odierno l'Azienda provinciale per i servizi sanitari ne indica altri 31, la maggior parte (18) con sintomi lievi. Salgono a 21 intanto i pazienti che si trovano in ospedale dove ieri e' stato registrato un nuovo ricovero: restano sempre 4 le persone in rianimazione.

ALTO ADIGE

Sono 67 i nuovi casi Covid in Alto Adige: 41 tramite 709 tamponi pcr e 26 tramite 4.479 test antigenici. Sono stati dichiarati guariti 91 altoatesini, mentre 1.723 sono in quarantena. In lieve calo i ricoveri ospedalieri: 23 (-3) nei normali reparti ospedalieri e 6 (+0) in terapia intensiva. Nel frattempo sale la percentuale degli over 60 testati positivi nell'ultima settimana, che ora sono il 17% e la settimana scorsa erano appena l'11%. Calano invece dal 34 al 30% gli under 20 con il Covid.

LIGURIA

Torna a crescere il numero dei positivi al covid in Liguria: sono 2146, 11 in più rispetto a ieri. I nuovi casi contagiati sono 69 a fronte di 3429 tamponi molecolari e 3697 testa rapidi. I nuovi positivi sono stati trovati 20 nel Savonese, 18 nell'area di Genova, 15 nell'Imperiese, 10 nel Tigullio e 6 nello Spezzino. Il tasso di positività è dello 0,96%, ieri era 0,94%, e a livello nazionale è 1%. Gli ospedalizzati sono 55, uno in meno rispetto a ieri, ma i malati ricoverati nelle terapie intensive sono passati da 4 a 6. Dei 55 ospedalizzati due sono in età pediatrica, ce ne era uno solo. Non ci sono stati decessi. I guariti sono 58. In isolamento domiciliare ci sono 906 persone, 3 in meno rispetto a ieri, e in sorveglianza attiva ce ne sono 1435, erano 1396. Nelle ultime 24 ore sono stati fatti 4483 vaccini. Da inizio della campagna per la terza dose sono state vaccinate 4522 persone

TOSCANA

I nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle 24 ore sono 275 su 17.515 test di cui 8.108 tamponi molecolari e 9.407 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,57% (3,7% sulle prime diagnosi). È quanto reso noto dal presidente della Regione Eugenio Giani sui social. Rispetto a ieri il numero dei nuovi positivi è maggiore (erano 228) mentre quello dei test effettuati è minore (erano 18.339) di conseguenza il tasso è salito (era 1,24%)

EMILIA ROMAGNA

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 425.923 casi di positività, 270 in più rispetto a ieri, su un totale di 25.527 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'1%.Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 6.563.237 dosi; sul totale, 3.340.487 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

MARCHE

Scende ancora sotto 30 (29,37) l'incidenza di casi Covid su 100mila abitanti nelle Marche; nell'ultima giornata 71 contagi rilevati di cui 23 in provincia di Ancona, 18 a Pesaro Urbino, 11 nel Maceratese, cinque in provincia di Fermo e quattro nell'Ascolano; dieci i contagiati provenienti da fuori regione. Lo comunica il Servizio Salute della Regione. Nell'ultima giornata invariato il numero di ricoveri (51) ma due pazienti in meno in terapia intensiva (13); è deceduto un 71enne di Muccia (Macerata) e il totale regionale di vittime sale a 3.081

UMBRIA

Altri tre ricoverati Covid in più, ora 54, negli ospedali dell'Umbria, cinque dei quali, dato stabile, nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno - in base a quanto riporta il sito della Regione - non sono stati registrati altri morti. Ci sono invece 28 nuovi positivi e 46 guariti, con gli attualmente positivi scesi a 715, 18 in meno. Sono stati analizzati 1.782 tamponi e 3.894 tamponi, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,49 per cento (era 0,8 giovedì).

LAZIO

Oggi nel Lazio su 12.138 tamponi molecolari e 12.453 tamponi antigenici per un totale di 24.591 tamponi, si registrano 294 nuovi casi positivi (-6), 3 i decessi (+1), 350 i ricoverati (-12), 51 le terapie intensive (-2) e 286 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi e' all'1,1%. I casi a Roma citta' sono a quota 136. Diminuiscono casi e terapie intensive, incidenza in calo di 6 punti rispetto alla settimana precedente a 34.65 su 100mila abitanti. Lo rende noto l'assessore alla Sanita' Alessio D'Amato.

CAMPANIA

Sono 318 i nuovi casi di covid-19 registrati oggi in Campania su 15.193 test (2,09%). Il dato è fornito dall'Unità di crisi della Regione Campania. Nel bollettino ordinario indicati anche tre decessi nelle ultime 48 ore. Cala rispetto a ieri, anche se di una sola unità, il numero dei degenti nelle terapie intensive: oggi sono 16. In diminuzione anche i ricoverati nei reparti covid non critici: oggi sono 192, ieri 203. Tutti i dati sono stati registrati alle 23:59 di ieri, giovedì 7 ottobre.

ABRUZZO

Sono 28 (di eta' compresa tra 5 e 89 anni, ndr) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 81557. Il totale risulta inferiore in quanto e' stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi, risultato in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso e sale a 2548 (si tratta di una 80enne della provincia di Teramo) Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 77534 dimessi/guariti (+86 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1859 tamponi molecolari (1429414 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 3514 test antigenici (861778). Il tasso di positivita', calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, e' pari a 0.52 per cento.

MOLISE

In Molise oggi a fronte di 269 tamponi sono 2 i casi accertati.

PUGLIA

Lo 0,96% degli 11.664 test processati in Puglia per accertare l'infezione da coronavirus ha dato esito positivo. Si tratta di 113 nuovi contagiati di cui 39 rilevati in provincia di Bari, 30 nel foggiano, 19 in provincia di lecce, 18 in quella di Taranto, 6 nel brindisino e 2 nella Bat. Di altri due casi non è nota la provincia di residenza mentre tre casi sono stati riclassificati e attribuiti e vanno tolti dal totale odierno. Gli attualmente positivi sono 2.410 di cui 135 ricoverati in area non critica covid (9 in meno rispetto a ieri) e 20 in Terapia intensiva. Le vittime sono 4 mentre sale a 260.367 il totale dei guariti da inizio pandemia a oggi.

BASILICATA

La task force regionale della Basilicata comunica che nella giornata di ieri, 7 ottobre, sono state effettuate 970 vaccinazioni. A ieri sono 424.142 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (76,7 per cento) e 382.789 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (69,2 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 806.931 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane). Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 767 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 22 (e tra questi 21 relativi a residenti in Basilicata) sono risultati positivi. Nella stessa giornata si sono registrate 34 guarigioni, di cui 33 relative a residenti in Basilicata..

CALABRIA

Le persone risultate positive al coronavirus in Calabria sono 84642, 92 in piu' rispetto a ieri. Lo comunica la Regione. Sono due le persone decedute e 236 quelle guarite. In calo i ricoveri in terapia intensiva e nei reparti.

SICILIA

Sono complessivamente 245, su 15.005 tamponi processati, i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia, dove gli attuali positivi scendono a quota 11.780. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del ministero della Salute, da cui emerge che in un solo giorno i guariti sono stati 828, mentre dei 9 decessi riportati oggi (6.877 dall'inizio dell'emergenza pandemica) solo due sono avvenuti ieri, mentre gli altri si riferiscono ai giorni precedenti. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 370, mentre si trovano in terapia intensiva 45 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 54 a Palermo, 78 a Catania, 6 a Messina, 14 a Ragusa, 20 a Trapani, 37 a Siracusa, 15 a Caltanissetta, 9 ad Agrigento e 12 a Enna.

SARDEGNA

In Sardegna sono 30 i nuovi casi di positività al Coronavirus, sulla base di 2.151 persone testate e 3.216 tamponi processati, fra molecolari e antigenici. Non si registrano decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 17 (2 in più rispetto a ieri), 100 in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1.673 persone, 36 in meno rispetto a ieri.

