Milano - E' in costante - sebbene lenta - decrescita la curva epidemiologica in Italia e in Lombardia. A certificarlo è stato il monitoraggio settimanale della Cabina di regia. Buone notizie dal fronte dell'indice Rt: il valore è sceso a quota di 0,86. Bene anche l'incidenza che è arrivata a toccare i 96 casi su 100mila abitanti. Per quanto concerne la pressione sugli ospedali - stando ai dati forniti ieri - solo tre regioni (Lombardia, Toscana e Calabria) sono sopra le soglie di allerta per l'occupazione dei posti letto per Covid in terapia intensiva e nei reparti di area medica. Ieri in Italia, secondo il bollettino del Ministero della Salute, erano i 7.567 i positivi al test del coronavirus, contro gli 8.085 del giorno precedente. 182 i decessi, in calo rispetto alle 201 di giovedì. Sostanzialmete stabile il tasso di positività, al 2,5%. Per quanto riguarda i ricoveri ieri i pazienti in terapia intensiva erano 1.860 (in calo di 33 ), con 13.050 persone ricoverate nei reparti ordinari (-558). Per quanto riguarda la Lombardia ieri erano 1.160 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore, di cui 72 'debolmente positivi'. I tamponi effettuati, secondo i dati della Regione Lombardia, sono stati 44.005, con un indice di positività del 2,6%. I morti sono stati 23, per un totale dall'inizio della pandemia di 33.307. Sono 2.251 le persone positive al Covid ricoverate negli ospedali lombardi, 100 in meno del giorno precedente. In terapia intensiva ricoverate 411 persone, 6 in meno nelle ultime 24 ore, mentre i guariti e i dimessi ieri erano 1.992.

La campagna vaccinale: le date in Lombardia

Ieri la Regione ha annunciato il nuovo calendario di apertura delle vaccinazioni. Si comincia il 20 maggio con l'apertura delle prenotazioni per la fascia di età dai 40 ai 49 anni. Si tratta di circa un milione e 200mila lombardi. La previsione di Regione Lombardia è di un'adesione del 70% almeno, quindi circa 850mila persone. Il 27 maggio al via le prenotazioni per la fascia dai 30 ai 39 anni, per un totale di poco meno di 950mila lombardi. Si stima un'adesione di circa 660mila cittadini. Il 2 giugno doppie prenotazioni: si aprono le adesioni per i circa 860mila giovani dai 20 ai 29 anni e per i 350mila giovanissimi dai 16 ai 19. Le stime regionali indicano in 845mila circa i residenti che dovrebbero prenotare.

Over 40: ecco le date per le altre regioni

La nuova mappa delle zone Covid

Da lunedì praticamente tutta l'Italia sarà gialla, eccezione fatta per la Valle d'Aosta, che resterà in arancione almeno per un'altra settimna. A determinare la permanenza in zona arancione è stata la più elevata d'Italia l'incidenza di casi Covid in Valle d'Aosta negli ultimi sette giorni (dal 7 al 13 maggio): 156 ogni 100 mila abitanti (la media nazionale è di 96) con una positività al tampone del 4,7% (3% la media italiana). Passano in area gialla le Regioni Sicilia e Sardegna. Tutte le altre Regioni e Province Autonome restano in area gialla. La decisione è stata presa sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia.

Covid Lombardia il bollettino del 15 maggio

Contagi e decessi regione per regione / Pdf

VENETO

Ancora in flessione la curva dei contagi Covid-19 in Veneto. La regione registra nelle ultime 24 ore 343 nuovi positivi e 8 decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 419.901, quello delle vittime a 11.483. Lo riferisce il bollettino della Regione. Appena superiore a quota 1.000 il numero dei pazienti Covid negli ospedali: sono 1.008 i posti letto occupati (-38), dei quali 887 (-29), e 121 (-9) nelle terapie intensive. I soggetti attualmente positivi e in isolamento sono 15.894 (-841).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.195 tamponi molecolari sono stati rilevati 62 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 1,19%. Sono inoltre 3.005 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 6 casi (0,20%). I decessi registrati sono 3, i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 16, così come calano anche quelli in altri reparti che risultano essere 74. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.768, con la seguente suddivisione territoriale: 806 a Trieste, 1.999 a Udine, 672 a Pordenone e 291 a Gorizia. I totalmente guariti sono 91.314, i clinicamente guariti 5.609, mentre le persone in isolamento oggi scendono a 5.691. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 106.472 persone con la seguente suddivisione territoriale: 21.039 a Trieste, 50.509 a Udine, 20.792 a Pordenone, 12.942 a Gorizia e 1.190 da fuori regione.

PIEMONTE

VALLE D'AOSTA

P.A. TRENTO

P.A. BOLZANO

LIGURIA

TOSCANA

Conta 491 nuovi positivi Covid (età media 37 anni; solo il 16% sopra i 60 anni) e altri 19 decessi (età media in calo a 76,7 anni) il report delle 24 ore della Regione. In Toscana sono saliti a 236.263 i casi di positività al Coronavirus dall'inizio della pandemia. I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente mentre i guariti - 915 nelle 24 ore, tutte guarigioni complete a tampone di controllo negativo - crescono dello 0,4% e raggiungono quota 215.214 unità. Il totale delle vittime sale a 6.518 deceduti (10 a Firenze, 2 a Prato, 1 a Lucca, 1 a Livorno, 5 a Arezzo). Ci sono oggi 14.531 positivi, dato in calo col -3% rispetto a ieri. Tra loro i ricoverati sono 1.064 (-53 persone, pari al -4,7%) di cui 180 in terapia intensiva (due in meno) e 13.467 coloro in isolamento domiciliare con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (-390 su ieri, -2,8%). In calo anche le quarantene domiciliari con 28.025 persone in isolamento fiduciario (-764 su ieri, -2,7%), in sorveglianza attiva Asl per contatti con persone contagiate.

EMILIA ROMAGNA

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 379.130 casi di positività, 530 in più rispetto a ieri, su un totale di 26.013 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2%. Si registrano 14 nuovi decessi: 1 in provincia di Reggio Emilia (un uomo di 83 anni); 3 nel modenese (tre donne di 89, 79 e 76 anni); 8 in provincia di Bologna (tre donne di 91, 75 e 64 anni e 4 uomini, rispettivamente di 93, 92, 81 e 73 anni nonché un uomo di 94 anni deceduto a Imola); 1 in provincia di Ferrara (una donna di 92 anni), 1 nel ravennate (una donna di 93 anni). Nessun decesso nelle province di Piacenza, Parma, Forlì-Cesena e Rimini.

MARCHE

Nell'ultima giornata 149 casi di positività al coronavirus nelle Marche su 2.144 nuove diagnosi per un rapporto positivi/test del 6,9%. Altri 24 casi (da sottoporre a tampone molecolare) emergono nel percorso Screening Antigenico (711 test) e il rapporto positivi/test è pari al 3%. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione. Nel complesso in 24ore sono stati testati »3.677 tamponi: 2.144 nel percorso nuove diagnosi (di cui 711 nello screening con percorso Antigenico) e 1.533 nel percorso guariti«. Per quanto riguarda la 'mappa' del contagio, dei 149 casi, sono 68 quelli rilevati in provincia di Pesaro Urbino, 28 nell'Anconetano, 21 in provincia di Ascoli Piceno, 14 nel Fermano, 11 in provincia di Macerata e 7 fuori regione. I positivi con sintomi sono 30. I casi comprendono contatti in setting domestico (32), contatti stretti di casi positivi (48), in setting lavorativo (3), contatti in ambiente di vita/socialità (1), contatti in setting assistenziale (1), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (23), screening percorso sanitario (1) e due casi provenienti da fuori regione. Per altri otto casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

LAZIO

Oggi su oltre 14.000 tamponi nel Lazio (-1.843) e oltre 17.000 antigenici per un totale di oltre 31.000 test, si registrano 621 nuovi casi positivi (-85), 5 decessi (-5), 1.490 guariti. In riduzione il numero dei ricoverati pari a 1.591 (-8). Le terapie intensive sono 233 (+2). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,3%, ma se si considerano anche gli antigenici la percentuale scende al 1,9%. I casi a Roma sono a quota 268, tra i dati piu' bassi dell'ultimo semestre. Lo rende noto l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato.

CAMPANIA

Sono 946 i nuovi casi di Covid 19 in Campania nelle ultime 24 ore, di cui 654 asintomatici e 292 sintomatici, su 18.390 tamponi. I tamponi antigenici sono 6.491. Sono poi 8 i deceduti, 7 nelle ultime 48 ore e uno in precedenza ma registrato ieri, e il totale da inizio pandemia sale a 6.805. I guariti sono 1.431, per un totale pari a 323.754. Dei 656 posti letto di terapia intensiva, ne sono occupati 102; dei 3.160 posti letto di degenza, compresi quelli da privati, ne sono occupati 1.196.

ABRUZZO

MOLISE

PUGLIA

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 5 maggio 2021 in Puglia, sono stati registrati 9.984 test per l'infezione da

Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 567 casi positivi: 120 in provincia di Bari, 67 in provincia di Brindisi, 67 nella provincia BAT, 136 in provincia di Foggia, 105 in provincia di Lecce, 71 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 11 decessi: 2 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 3 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 2.373.878 test. 200.955 sono i pazienti guariti. 38.736 sono i casi attualmente positivi.

BASILICATA

In Basilicata sono stati analizzati 1.484 tamponi molecolari: 120 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 117 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore non è stato registrato alcun decesso con il totale delle vittime lucane fermo quindi a 541. Sono 119 (sei in meno di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali però solo nove (come ieri) in terapia intensiva, cinque all'ospedale San Carlo di Potenza e quattro al Madonna delle Grazie di Matera. Con 187 nuove guarigioni (in totale 19.335), il numero dei lucani attualmente positivi è sceso da 5.142 a 5.072 (4.953 in isolamento domiciliare). Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 342.423 tamponi molecolari, 314.275 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 197.010 persone.

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

