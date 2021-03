Dopo il caos sulle prenotazioni del vaccino anticovid, ora si vira decisamente sul sistema di Poste Italiane. Ad annunciarlo è stato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid in visita all'hub nell'area espositiva di Malpensa Fiere a Busto Arsizio. La piattaforma per le prenotazioni è già predisposta. Intanto in Lombardia è già stato vaccinato il 60% degli over 80. Hanno superato quota 10 milioni le somministrazioni di dosi di vaccino contro il Covid-19. Secondo i dati forniti dal Governo, alle 15.30 le dosi somministrate in Italia sono state 10.018.265. Le persone totalmente vaccinate, che hanno cioè ricevuto anche la seconda dose, sono 3.143.159. Per quanto riguarda la diffusione dei contagi da Sars-cov2 in Italia, dopo la bufera per l'inchiesta sulla Sicilia, ora anche da quella regione tornano ad arrivare i dati.



In aggiornamento



La situazione in Lombardia

I tamponi effettuati sono stati 56.747 (di cui 37.552 molecolari e 19.195 antigenici) totale complessivo: 8.169.813. I nuovi casi positivi: 3.943 (di cui 183 "debolmente positivi"). I guariti/dimessi totale complessivo: 608.894 (+4.510), di cui 5.797 dimessi e 603.097 guariti in terapia intensiva: 863 (+1), i ricoverati non in terapia intensiva: 7.033 (-76). I decessi, totale complessivo: 30.735 (+100). I nuovi casi per provincia. Milano: 981 di cui 393 a Milano città; Bergamo: 241; Brescia: 570; Como: 206; Cremona: 212; Lecco: 171; Lodi: 94; Mantova: 243; Monza e Brianza: 467; Pavia: 203; Sondrio: 75; Varese: 388. "Fino a venerdì sicuramente saremo in zona rossa. Penso che saremo per tutta la settimana di Pasqua tenuto conto che lo sarà tutto il Paese sulla base delle disposizioni del governo. Mi auguro che finito il periodo delle vacanze pasquali si possa ricominciare a respirare". A dirlo il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Tutti i dati vengono comunicati alla fine della settimana - ha aggiunto - Quello che posso dire è che certi dati stanno migliorando, l'Rt si è abbassato in modo considerevole, abbiamo un po' di valutazione negative sull'occupazione degli ospedali e delle terapie intensive".

Le regioni

Abruzzo

In Abruzzo dall'inizio dell'emergenza Sono complessivamente 65237 i casi positivi al Sars-cov2 registrati. Il totale risulta inferiore in quanto è stato sottratto un caso comunicato nei giorni scorsi e risultato duplicato. Rispetto a ieri si registrano 314 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni). I positivi con eta' inferiore ai 19 anni sono 52, di cui 13 in provincia dell'Aquila, 19 in provincia di Pescara, 12 in provincia di Chieti e 8 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 2136 (di età compresa tra 52 e 87 anni, 3 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Teramo e 4 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 4 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 52969 dimessi/guariti (+430 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10132 (-128 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 890907 tamponi molecolari (+4864 rispetto a ieri) e 354409 test antigenici (+1804 rispetto a ieri).

Alto Adige

In Alto Adige sono 120 i nuovi casi di Covid-19 emersi nella giornata di ieri su 13.418 tamponi processati. Nelle ultime 24 ore tre le persone decedute a seguito del coronavirus per un totale di 1.126 vittime da inizio pandemia. Le nuove positività sono 58 su 929 tamponi molecolari esaminati e 62 su 12.489 test antigenici effettuati. Su 204.929 persone sottoposte a tampone molecolare, 45.603 sono risultate positive. Le positività riscontrate al test rapido sono 24.419. Prosegue il lento calo dei ricoveri: 90 sono i pazienti covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri, 26 quelli che necessitano della terapia intensiva, 83 nelle strutture private convenzionate e 100 in isolamento presso strutture appositamente allestite.

Basilicata

In Basilicata ieri sono stati analizzati 1.324 tamponi molecolari: 158 sono risultati positivi al coronavirus e di questi 145 appartengono a residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri due decessi con il totale delle vittime lucane quindi salito a 429. Sono 184 (16 in più di ieri) le persone ricoverate negli ospedali lucani, delle quali 14 (una in più di ieri) in terapia intensiva, cinque al San Carlo di Potenza e nove al Madonna delle Grazie di Matera. Con 89 guarigioni registrate ieri, il numero dei lucani attualmente positivi è di 4.523 (4.339 in isolamento domiciliare). In totale i guariti lucani sono 13.997. Dall'inizio dell'epidemia in Basilicata sono stati analizzati 280.729 tamponi molecolari, 258.770 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 168.149 persone.

Calabria

In Calabria si spera nel vaccino per la ripresa del turismo: ""Il 90% del turismo, in Calabria è costituito da un'utenza nazionale, il 30% da turisti della regione e il 10% da stranieri. Se non sarà riaperta la mobilita' fra le regioni saremo messi male". Sono 347 in più, rispetto a ieri, le persone risultate positive al Sars-cov2 in Calabria dove sono stati sottoposti a test 627.407 soggetti per un totale di 667.473 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al coronavirus sono 46.958, quelle negative 580.449. Lo rende noto la Regione nel bollettino quotidiano dei dati relativi al Covid: dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 819 (+4 rispetto a ieri), i ricoveri sono 420 (+5 rispetto a ieri), dei quali 36 in terapia intensiva (-1 rispetto a ieri). I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 108, Catanzaro 90, Crotone 52, Vibo Valentia 19, Reggio Calabria 78. Gli attualmente positivi sono 10.325.

Campania

In Campania sono state somministrate, fino alle 12 di oggi, 841.562 dosi di vaccino: 593.421 prime dosi e 248.141 seconde dosi. Ci sono 2.016 positivi oggi in Campania su 19.1182 tamponi processati. La curva del contagio resta stabile con la percentuale dei positivi sui tamponi che si attesta al 10,5%. I sintomatici sono 538. Lo comunica l'unità di crisi regionale. I deceduti sono 38, 23 dei quali nelle ultime 48 ore, mentre i guariti sono 3.066. Dall'inizio dell'emergenza Covid a oggi in Campania sono morte 5.363 persone e 238.809 sono guarite. Sono 160, tre meno di ieri, i ricoverati in terapia intensiva su 656 posti letto disponibili, mentre 1.587, lo stesso numero di ieri, sono i posti letto di degenza occupati su 3.160 disponibili.

Emilia Romagna

In calo contagi e ricoveri per Covid-19 in Emilia- Romagna, ma si contano altre 58 vittime. Il bollettino della Regione segnala 1.490 nuovi contagi su un totale di 31.192 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 44 anni. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 390 (-2 rispetto a ieri), 3.427 quelli negli altri reparti Covid (-59). La situazione dei contagi nelle province vede in testa Bologna con 345 nuovi casi più 25 del circondario imolese. A seguire Ravenna (201), Ferrara (159), Forlì (142), Reggio Emilia (137), Rimini (131), Parma (125), Modena (108), Cesena (74), Piacenza (43). Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 2.064 in più rispetto a ieri. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 72.435 (-632 rispetto a ieri), il 94,7% in isolamento domiciliare. Sul piano vaccini, alle 14 risultano somministrate complessivamente 871.740 dosi. Gli immunizzati con due dosi sono 293.025.

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia, su un totale di 10.855 test effettuati, sono state rilevate 644 positività al coronavirus: 417 da 7.651 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 5,45%; 227 da 3.204 test rapidi antigenici (7,08%). I decessi registrati sono 16, ai quali si aggiunge uno avvenuto il 17 marzo; i ricoveri nelle terapie intensive sono 82 (+2) mentre quelli in altri reparti 664 (-7). Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.307, con la seguente suddivisione territoriale: 707 a Trieste, 1.732 a Udine, 632 a Pordenone e 236 a Gorizia. I totalmente guariti sono 75.229, i clinicamente guariti 3.757, mentre le persone in isolamento sono 14.451. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 97.490 persone con la seguente suddivisione territoriale: 18.296 a Trieste, 47.091 a Udine, 19.232 a Pordenone, 11.782 a Gorizia e 1.089 da fuori regione.

Lazio

Sono 51.051 i casi attualmente positivi al coronavirus nel Lazio, di cui 3.044 ricoverati, 371 in terapia intensiva e 47.636 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 227.752, i decessi 6.644 e il totale dei casi esaminati è pari a 285.447, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

Liguria

Da inizio emergenza sono saliti a 3.879 i decessi di persone positive al coronavirus in Liguria: nell'ultimo bollettino si registrano infatti 14 vittime in più rispetto a ieri. Negli ospedali della regione sono ricoverate al momento 710 persone Covid positive, 10 in più di ieri. Di questi, 68 sono in terapia intensiva. Il report odierno segnala anche 383 nuovi casi; nelle ultime 24 ore effettuati 5.030 tamponi molecolari, 2.793 antigenici rapidi. Sul fronte vaccini, dei 344.290 consegnati, ne sono stati somministrati 291.267, pari al 85%.

Marche

E' diminuito il numero dei pazienti affetti da Covid-19' assistiti negli ospedali delle Marche: sono complessivamente 1.034, 29 in meno rispetto al giorno precedente, dei quali 949 sono ricoverati nei reparti (-8) e 85 nei pronto soccorso (-21). Lo si apprende dal secondo bollettino del Servizio sanitario regionale. Nelle terapie intensive sono ricoverate 146 persone, 4 meno del giorno precedente: 37 a Pesaro, 36 (-2) a Torrette, 1 in pediatria al Salesi, 16 a Jesi, 25 (-1) al Covid Hospital di Civitanova Marche, 4 (-1) a Senigallia, 13 a Fermo e 14 a San Benedetto del Tronto. Nelle aree di semi-intensiva sono assistiti in 214 (-6): 90 a Pesaro, 29 (+2) a Torrette, 14 (-1) al covid di Senigallia, 12 a Jesi, 10 (-1) a Macerata, 7 (-1) a Civitanova Marche, 28 al Covid Hospital, 4 a Fermo, 10 (-3) a San Benedetto del Tronto e 10 (-2) ad Ascoli Piceno. Gli altri 589 (+2) pazienti sono ricoverati in reparti non intensivi: 43 al covid e 7 in psichiatria a Pesaro, 40 a malattie infettive, 30 (-1) al Cov4 e 2 (-1) in pediatria a Torrette, 61 (+4) all'Inrca di Ancona, 14 (-1) all'Inrca di Fermo, 78 al covid di Jesi, 54 (+2) al covid di Senigallia, 10 (-2) a Fabriano, 41 (-1) a malattie infettive a Macerata, 14 (+1) al Covid Hospital e 17 a Civitanova Marche, 34 a Camerino, 62 a malattie infettive di Fermo, 56 (+1) al covid di San Benedetto del Tronto, 7 (+1) a malattie infettive di Ascoli Piceno e 19 presso la casa di cura Villa Serena.

Molise

Dato in aggiornamento

Piemonte

È simile a ieri, in Piemonte, l'aumento del numero dei ricoverati con Covid: + 7 in terapia intensiva, totale a 376, mentre negli altri reparti l'incremento è di 18 pazienti, il dato complessivo è 3.873. Ventiquattr'ore prima il bollettino dell'unità di crisi della Regione aveva riportato + 5 in terapia intensiva, +18 negli altri reparti. I nuovi casi positivi sono 2.298, con un tasso dell'8,8% rispetto ai 26.085 tamponi processati (12.233 antigenici); la quota di asintomatici è 39,3%. I morti son 39, di cui 4 casi relativi a oggi. Le persone in isolamento domiciliare sono 30.810; i guariti +2.617, gli attualmente positivi 35.059.

Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 13.847 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 1.962 casi

positivi: 767 in provincia di Bari, 185 in provincia di Brindisi, 195 nella provincia BAT, 195 in provincia di Foggia, 284 in provincia di Lecce, 329 in provincia di Taranto, un caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota. Sono stati inoltre registrati 43 decessi: 18 in provincia di Bari, 4 in provincia di Brindisi, 6 in provincia BAT, uno in provincia di Foggia, 6 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.871.149 test, 141.343 sono i pazienti guariti e 46.857 sono i casi attualmente positivi.

Toscana

In Toscana sono 1.538 i nuovi casi di positività al Covid (1.475 confermati con tampone molecolare e 63 da test rapido antigenico), che portano il numero totale a 195.374 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,8% e raggiungono quota 161.919 (82,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 17.210 tamponi molecolari e 11.850 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo. Sono invece 10.281 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 15% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 28.107, +0,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.825 (18 in più rispetto a ieri), di cui 265 in terapia intensiva (stabili). Si registrano 19 nuovi decessi: 10 uomini e 9 donne con un'età media di 81,6 anni. L'età media dei 1.538 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (il 18% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 31% tra 40 e 59 anni, il 19% tra 60 e 79 anni, il 9% ha 80 anni o più).

Trentino

Oggi in Trentino non si registra alcun decesso per coronavirus. I nuovi casi positivi su 1.679 tamponi molecolari sono 73 mentre quelli ai test antigenici (1.170) sono 114. I molecolari poi confermano 100 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Lo riferisce il bollettino quotidiano dell'Azienda sanitaria. Dei nuovi positivi, 24 sono bambini e ragazzi in età scolare: si sta ricostruendo se questo comporterà la messa in quarantena di altre classi (ieri le classi in quarantena erano 18). Per quanto riguarda i ricoveri, i pazienti covid attualmente sono 252, dei quali 51 in terapia intensiva; ieri sono stati registrati 27 nuovi ricoveri e altrettante dimissioni. I nuovi guariti sono 331. Riguardo alla campagna vaccinale, stamane risultavano somministrate 95.857 dosi (di cui 32.275 richiami). Per i vaccini il bollettino riporta alcuni dati per le fasce di popolazione finora interessate: a cittadini ultra ottantenni sono state somministrate 43.537 dosi e nella fascia 70-79 anni 11.181 dosi.ato in aggiornamento

Sardegna

Sono 45.503 i casi di positività al coronavirus complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 444 nuovi casi. In totale sono stati eseguiti 1.005.266 tamponi, per un incremento complessivo di 18.625 test rispetto al dato precedente. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti segna per l'Isola un tasso di positività del 2,3%. Si registra un nuovo decesso (1.234 in tutto). Sono invece 222 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+12), mentre sono 34 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 14.141. I guariti sono complessivamente 29.680 (+77), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 192. Sul territorio, dei 45.503 casi positivi complessivamente accertati, 11.455 (+90) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 7.072 (+35) nel Sud Sardegna, 3.784 (+60) a Oristano, 8.973 (+132) a Nuoro, 14.219 (+127) a Sassari.

Sicilia

Dato in aggiornamento

Umbria

Dato in aggiornamento

Valle d'Aosta

Un decesso e 62 nuovi casi positivi Sars-cov2 in Valle d'Aosta che portano il totale delle persone affette da virus da inizio epidemia a 9298. I casi positivi attuali sono 902 di cui 49 ricoverati in ospedale, otto in terapia intensiva, e 845 in isolamento domiciliare. I dati sono contenuti nel bollettino di aggiornamento sanitario della Regione. I guariti salgono a 7971 in crescita di 61 unità rispetto a ieri, I tamponi fino ad oggi effettuati sono 95.322, + 1078 rispetto a ieri di cui 14.078 processati con test antigienico rapido Da inizio emergenza i decessi di persone risultate positive al coronavirus in Valle D'Aosta sono 425.

Veneto

Nelle ultime 24 ore, in Veneto, si sono registrati 2.317 nuovi casi di positività al coronavirus". Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità, Manuela Lanzarin, nel corso della conferenza stampa convocata presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia). "Considerando i 43.886 tamponi effettuati - ha sottolineato -, si tratta di un'incidenza alla positività pari al 5,28%". "Attualmente - ha concluso - i cittadini veneti in isolamento e positivi al virus sono 38.697".

Il virus del mondo

Secondo il bollettino settimanale dell'Oms, altri 740.709 nuovi casi di coronavirus (+10,1% rispetto alla scorsa settimana) e 13.057 nuovi decessi +10,6%) sono stati comunicati dai Paesi balcanici e dell'Europa centro-orientale nella settimana fino al 28 marzo, portando il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia nella regione a 13.830.985, i decessi a 311.322. Secondo i dati Oms, i Paesi dell'Europa centro-orientale che hanno registrato più nuovi casi di contagio negli ultimi sette giorni sono stati Polonia (192441), Germania (112885), Ucraina (97700), Ungheria (62265), Cechia (45482), Romania (39331) e Serbia (34721). I Paesi della regione che hanno registrato più nuovi decessi nell'ultima settimana sono stati Polonia (2584), Ucraina (2013), Ungheria (1710), Cechia (1210) e Germania (1206). Nell'Europa centro-orientale nel suo complesso le nazioni con più decessi totali da inizio epidemia sono Germania (75870), Polonia (51884), Ucraina (31954), Cechia (25874), Romania (22997), Ungheria (19972) e Bulgaria (12650). La Cechia è da settimane il Paese della regione con il più alto rapporto tra decessi totali in rapporto alla popolazione, a quota 242 decessi per centomila di abitanti, contro i 178 dell'Italia, seguita da Slovenia e Ungheria (207), Montenegro (198), Bosnia-Erzegovina (191), Bulgaria (182) e Macedonia del Nord (175). Secondo dati ufficiali raccolti dal portale Our World in Data, aggiornati al 28 marzo, la Serbia (34,1% della popolazione che ha ricevuto almeno una dose) è quarta in Europa per dosi di vaccino contro il Covid somministrate in rapporto alla popolazione. Nell'Europa centro-orientale stanno procedendo in maniera rapida nella campagna vaccinale anche l'Ungheria (27), che usa anche i vaccini russo e cinese e l'Estonia (19,2). L'Italia è a 15,9 dosi per 100.

Le terapie intensive

La fondazione Gimbe lancia l'allarme terapie intensive: "La soglia di allerta e' al 30% e la media nazionale al 41%. In merito alle Regioni, invece, 11 sono al 40%, 5 al 50% e 2 al 60%", scrive in un tweet il presidente Nino Cartabellotta, in vista dell'ultimo monitoraggio atteso per domani. Sopra il livello di allerta del 30%, dunque, ci sono in tutto 13 Regioni: a guidare la classifica è la Lombardia, con il 61% dei posti letto di terapia intensiva occupati da pazienti Covid. Seguono: Marche con il 60%, Piemonte con il 59%, Provincia di Trento con il 53%, Emilia Romagna con il 52%, Puglia e Friuli Venezia Giulia con il 46%, Umbria e Toscana con il 43%, Molise con il 41%, Lazio con il 40%, Abruzzo e Liguria con il 32%, Veneto con il 29%, Valle D'Aosta con il 27%, Campania con il 26%, Calabria con il 24%, Provincia di Bolzano con il 20%, Sicilia e Sardegna con il 16% e Basilicata con il 15%

