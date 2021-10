Restano confortanti i dati sul contagio da Coronavirus in Italia e in Lombardia, con la diffusione della pandemia sotto controllo praticamente su tutto il territorio e la sola Sicilia ancora in zona gialla. Lo hanno confermato i dati in arrivo fin dalla mattinata, con molte regioni sotto quota 100 nuovi contagiati e decessi sempre sotto la decina. Merito dei vaccini e di una campagna d'immunizzazione che nel nostro Paese ha raggiunto un livello fra i più alti in Europa. E ora, in diverse regioni, Lombardia compresa, si parte con l'operazione terza dose. La guardia, comunque, non va abbassata. Anche perché fra varianti, attenzione alle misure di contenimento fisiologicamente in calo e, soprattutto, la fetta di popolazione ancora refrattaria al vaccino la battaglia contro il Covid non può certo dirsi vinta. Anche perché, è notizia di oggi, nel mondo si è raggiuta quota 5 milioni di morti per il virus.

La situazione in Italia

Ieri, venerdì 1 ottobre, si sono registrati 3.405 nuovi casi di persone positive al coronavirus, con 52 morti. Il tasso di positività si era attestato all'1,2%.

Il punto Lombardia

Ieri, venerdì 1 ottobre, in regione si erano contati 381 nuovi contagi e 8 vittime. Il tasso di positività si era fermato allo 0,7%.

Le altre regioni

Ecco i dati di oggi, sabato 2 ottobre, in arrivo dalle altre regioni d'Italia. In Lazio, come riportato dall'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, oggi si sono registrati 346 nuovi casi e 3 decessi. Dei 346 casi, 161 sono nella Capitale, Roma. Abbondantemente sotto quota 100 il conteggio dei contagiati di giornata nelle Marche: sono 57, ai quali va aggiunto un morto. In Sardegna, su un totale di 2.001 persone testate, sono stati trovati 36 nuovi casi di Covid-19. Anche in questo caso si registra una vittima, un 74enne nell'Oristanese. Una vittima anche in Basilicata, dove i contagiati di oggi sono 26 (su 979 tamponi analizzati). Sotto le tre cifre anche il conteggio della giornata in Umbria: qui i positivi di oggi sono 35. Ci sono poi un morto e una persona in più ricoverata in Terapia intensiva.

La Toscana oggi conta 277 nuovi casi di persone positive al coronavirus, con un'età media di 39 anni. Nelle ultime 24 ore, poi, è morta una persona che aveva contratto la malattia, un novantenne di Arezzo. Buone notizie anche dall'Emilia Romagna: i nuovi casi sono 277, in calo rispetto ai 351 di ieri, mentre non si registra nemmeno un morto e il numero dei ricoverati resta stabile. Sono in leggero aumento, invece, i casi del Veneto, anche se l'andamento della curva rimane sostanzialmente piatto. Oggi se ne sono contati 457, sono 2, invece, i decessi. Capitolo Alto Adige: anche qui si viaggia sotto quota 100, con 79 casi su 9.615 tamponi processati. Una la vittima.

Si va sopra i 100 casi (ma con 14.228 test analizzati) in Puglia: sono 138, in tutto, i positivi odierni, con un decesso. Sei i nuovi casi in Valle d'Aosta, 303 invece in Campania: le due regioni, con cifre così distanti sui positivi, condividono però il numero dei morti accertati in giornata: sono zero.