Milano, 14 dicembre 2020 - Nel giorno in cui la Lombardia diventa zona gialla, il governo pensa a rendere tutta l'Italia zona rossa a Natale. Un modello 'alla Merkel', di dure restrizioni anti-covid per tutto il paese nei giorni festivi e prefestivi. Ipotesi e opzioni che trapelano al termine di un weekend di "insopportabili assembramenti", come li ha definiti il commissario Domenico Arcuri. Il primo fine settimana di shopping e luminarie, con immagini di gente accalcata come se il Covid non esistesse, basta e avanza per frenare le tentazioni di deroga al dpcm di dicembre, dare fiato all’ala dura del governo e ipotizzare – al contrario – un’ulteriore stretta alla mobilità dei cittadini.

Riunione con Cts e Lamorgese

Il quadro è aperto. Sono le 19 quando a Palazzo Chigi è scattato il summit tra il premier Giuseppe Conte, i capi delegazione dei partiti di maggioranza, il ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia, quello per i rappporti con il Parlamento Federico D’Incà, il sottosegretario Riccardo Fraccaro. Oggi riunione tra il Cts, la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese e i capidelegazione di maggioranza. Nessun partito vuole passare alla storia come sponsor della terza ondata. E' probabile possa esserci una deroga che dia agli abitanti di città sotto i 5000 abitanti, la possibilità spostamenti nei giorni superfestivi anche fuori dal Comune entro i 30 chilometri. Ma anche qui la decisione non è stata ancora presa.

Milano, il centro preso d'assalto

Domenica, la Lombardia ha celebrato il ritorno in zona gialla con ’struscio’ d’altri tempi. A Milano file composte, ma pur sempre file, per un aperitivo in Galleria o per un caffè seduti al bar, ma anche davanti alle boutique della moda. Il Codacons ha chiesto di istituire il numero chiuso nelle vie dello shopping, minacciando di denunciare il Comune per "concorso in epidemia colposa e reati contro la salute pubblica". Gabriel Meghnagi, presidente della rete associativa vie di Confcommercio Milano, ha però assicurato che "gli esercizi commerciali adottano tutti i criteri di sicurezza".

Fontana: "Tenere alta l'attenzione quotidiana"

Un richiamo alla cautela è arrivato dal presidente della Regione, Attilio Fontana: "Dobbiamo ricordare che meno sono le restrizioni più deve essere alta l'attenzione quotidiana, in ogni singolo momento. I risultati contro il virus sono stati raggiunti grazie ai sacrifici e alla responsabilità dei lombardi, ai quali va ancora una volta il mio più grande ringraziamento. Questa è la strada su cui dobbiamo continuare".

Sala: "Non irresponsabili, la gente fa ciò che è permesso"

In merito alle immagini degli assembramenti di questo fine settimana, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato questa mattina, collegandosi con RTL 102.5, che "purtroppo, secondo me, era abbastanza scontato che succedesse. A volte fare politica significa fare uno sporco lavoro e prendere decisioni che non accontentano tutti. Ma quando sento il commissario Arcuri parlare di assembramenti irresponsabili, io non ci sto. Non possiamo dare dell'irresponsabile alla gente: alla gente dici quello che si puo' fare e loro lo fanno. Per cui sta a noi. Non so se aprire sia stato imprudente o meno - ha aggiunto il primo cittadino - ma c'era da aspettarsi che una cosa del genere succedesse". "Se poi dici anche che dal 20 dicembre non ci si puo' piu' muovere, e quindi che ci si puo' muovere adesso, abbiamo dubbi che succeda una cosa del genere? Per cui non diamo la colpa alla gente, prendiamoci noi le nostre responsabilita', prendiamo le nostre decisioni, e poi saremo giudicati per questo", ha concluso il sindaco, ricordando che "ieri abbiamo avuto a Milano quasi un'invasione di persone che arrivavano dall'hinterland, per essere chiari".