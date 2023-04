Cornaredo, computer rubati alla scuola: 2.000 euro in pochi giorni dalla raccolta fondi

Cornaredo (Milano) - “Rubare alla scuola è piuttosto facile e particolarmente miserabile. Nella scuola è colpita la comunità. Ma la comunità si è subito mobilitata per non darla vinta ai prepotenti e ai cretini”.

Così Andrea Bortolotti, dirigente scolastico della scuola media Curiel, di Cornaredo in provincia di Milano, annuncia di aver lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per acquistare i 41 computer portatili che sono stati rubati nella notte tra il 28 e il 29 marzo dal laboratorio di informatica.

I soliti ignoti (per il momento) hanno sollevato una delle tapparelle che proteggono le finestre del laboratorio della scuola di via Imbriani, forzato la finestra rompendone l'infisso, sono entrati nel laboratorio e hanno portato via tutti i pc. Un danno economico ingente, "riacquistare tutto nuovo ci costerà circa 25mila euro", spiega il preside.

Ma anche un danno per alunni e professori, "nelle prossime settimane gli alunni devono fare le prove Invalsi, abbiamo anche corsi di coding e di scrittura musicale pomeridiani che senza pc non si possono fare, inoltre i pc sono fondamentali per gli alunni con difficoltà di apprendimento - racconta - ma per fortuna la scuola elementare ha deciso di prestarci i computer e quindi riusciamo a garantire la continuità didattica".

Ma intanto il preside ha deciso di avviare una raccolta di fondi. Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile a questo link. In un giorno sono già stati raccolti 2.000 euro.

Intanto, sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Cornaredo per rintracciare i responsabili. Il plesso scolastico non è dotato di telecamere, ma in zona ci sono le telecamere del sistema di videosorveglianza del Comune che potrebbero aver ripreso il veicolo usato dai ladri per portare via i pc.