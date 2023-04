Rischio allergeni: ritirato lotto delle caramelle Chupa Chups tubes mini

Non sono i “mitici” lecca lecca diventati un simbolo pop, anche perché “presenza fissa” in Kojak, storico serial poliziesco anni ‘70 (erano uno degli snack preferiti dell’investigatore interpretato dallo scarsocrinito Telly Savalas), ma appartengono alla stessa famiglia.

È stato disposto il richiamo di alcune confezione di caramelle gommose Chupa chups tubes mini. Il motivo? Il rischio di presenza di allergeni, dettaglio che potrebbe provocare problemi nei soggetti predisposti. Il provvedimento è stato segnalato oggi, martedì 11 aprile, sul sito internet del ministero della Salute, nella sezione dedicata agli avvisi di sicurezza su alimenti e prodotto farmaceutici.

Il lotto interessato dal richiamo è L2082, con scadenza a febbraio 2024. I dolciumi sono prodotti da Perfetti Van Melle, nella sede di Castelnuovo. La raccomandazione per chiunque li abbia acquistati e li conservi in dispensa è quella di non consumarli, specialmente se in famiglia ci sono soggetti allergici.