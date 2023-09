Chewing Gum Day, il 30 settembre una giornata di festa: gli eventi a Milano e Pavia

Lainate (Milano), 28 settembre 2023 – Il Chewing Gum Day sbarca per la prima volta anche in Italia. Il 30 settembre la giornata che celebra il chewing gum e che negli Stati Uniti è una tradizione dal 2006 debutta anche nel nostro Paese grazie a Perfetti Van Melle, eccellenza italiana nella produzione confectionery. Una giornata per festeggiare l'iconico confetto che ormai fa parte delle nostre abitudini quotidiane, un viaggio alla scoperta dei 150 anni di storia della gomma da masticare, un'occasione per conoscere anche i suoi benefici.

Il chewing gum in Italia

Ed è proprio la storica azienda Perfetti Van Melle di Lainate, per la seconda volta, ad importare in Italia una tradizione a stelle e strisce: la prima risale agli anni Cinquanta, quando i fratelli Ambrogio ed Egidio Perfetti intuirono il potenziale di questo prodotto già molto amato oltreoceano e cosi decisero di avviare la produzione anche in Italia nello stabilimento lainatese, alle porte di Milano.

Era il 1956 quando nasce il primo chewing gum 'made in Italy' conosciuto con il nome di "Brooklyn - La gomma del ponte". Di storia ne ha fatta fino ai confetti tanto apprezzati oggi anche come sostegno dell'igiene orale fuori casa. Oggi in Italia oltre 8,5 milioni di famiglie acquistano chewing gum e il flavour preferito è la menta. È un prodotto talmente diffuso e che fa parte della cultura e della storia che in Italia ha addirittura una varietà di nomi differenti a seconda della regione.

Gli eventi a Milano e Pavia

La Perfetti Van Melle sabato 30 settembre in occasione del Chewing Gum Day porterà in 8 città italiane, Milano, Pavia, Firenze, Napoli, Torino, Bologna, Genova e Roma, una speciale attività di sampling che coinvolgerà il pubblico nei festeggiamenti. A Milano sarà in piazza Gae Aulenti e nelle vie del centro dalle alle 10 alle 18 circa. A Pavia, nello stesso orario, ci saranno dei banchetti della Perfetti Van Melle nelle vie del centro e saranno riconoscibili pallini colorati con il logo "Happy chewing gum day".

La storia americana

Il chewing gum come lo conosciamo oggi fu creato nel 1870 da Thomas Adams a New York, e fu un venditore di popcorn di Cleveland, William G. White, a mettere a punto la formula ideale alla fine del 1880. La moda si diffuse in Europa durante le guerre mondiali, portata dai soldati americani: nelle loro scorte, il chewing gum era sempre presente per l’effetto distensivo della sua masticazione in situazioni di grande tensione. Un effetto confermato già nel 1930 dal professor H.L. Hollingworth della Columbia che pubblicò uno studio dimostrando come la masticazione riducesse la tensione muscolare e favorisse il rilassamento combattendo ansia e piccole nevrosi. La gomma da masticare ha subito una grande metamorfosi nella forma, negli ingredienti e soprattutto nel suo utilizzo: dalle lastrine di gomma degli anni ’50, masticate dai giovani un po’ ribelli e impertinenti per il gusto e come status symbol delle nuove generazioni, ai primi chewing gum degli anni '80 senza zucchero, fino alle formulazioni più moderne con ingredienti sempre più funzionali.