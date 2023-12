Cernusco sul Naviglio, il sindaco Ermanno Zacchetti torna a casa dopo l’operazione per il tumore alla lingua

Cernusco sul Naviglio (Milano), 4 dicembre 2023 - Primo selfie per Ermanno Zacchetti con la giunta davanti all'albero di Natale in piazza: “Non sono al 100%, ma è davvero bello essere qui. E non è una frase fatta”. Per lui l'abbraccio di tutta Cernusco sul Naviglio, dopo l'operazione di tumore alla quale è stato sottoposto quasi un mese fa.

“La malattia sta senza dubbio ampliando il mio modo di guardare la realtà. Ho bisogno di tempo per riordinare le 'montagne russe' di sentimenti che ho vissuto nell'ultimo mese. Ci sono sensazioni che non avevo mai provato prima”. Stamani, ha fatto un salto in ufficio, in municipio. Mascherina sulla bocca e fascia tricolore in mano, per lui un'emozione fortissima: “Mi sento di nuovo a casa”